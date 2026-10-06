به گزارش خبرنگار مهر، حمید محمدی با اشاره به آخرین نتایج رتبه‌بندی جهانی تایمز ا دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رتبه‌بندی سال ۲۰۲۶ در بازه ۶۰۱ تا ۸۰۰ قرار داشت و رتبه دقیق آن ۷۵۶ بود که این جایگاه در سال ۲۰۲۷ به رتبه ۶۶۲ ارتقا یافته است.

وی افزود: دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رتبه‌بندی سال گذشته در جایگاه دهم دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور قرار داشت، اما در رتبه‌بندی ۲۰۲۷ با ۷ پله صعود، جایگاه سوم کشور را به دست آورده است.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز ادامه داد: این دانشگاه در ارزیابی جدید در بازه رتبه‌ای ۶۵۱ تا ۷۰۰ قرار گرفته است.

محمدی با بیان اینکه رتبه‌بندی تایمز یکی از نظام‌های معتبر ارزیابی دانشگاه‌های جهان است، گفت: در سال ۲۰۲۷ میلادی ۲ هزار و ۲۹۷ دانشگاه از ۱۱۸ کشور بر اساس شاخص‌های این نظام رتبه‌بندی ارزیابی شده‌اند.

وی ادامه داد: آموزش، کیفیت پژوهش، محیط پژوهش، صنعت و چشم‌انداز بین‌المللی از جمله شاخص‌های مورد ارزیابی در رتبه‌بندی تایمز است.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی شیراز تأکید کرد: تداوم روند ارتقای شاخص‌های علمی و پژوهشی دانشگاه می‌تواند زمینه‌ساز بهبود جایگاه آن در رتبه‌بندی‌های آسیایی و جهانی تایمز در سال‌های آینده شود.