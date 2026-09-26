به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی طالبی، در شورای اجتماعی استان کرمان بر ضرورت انجام اقدامات جدی و عملیاتی برای پاسخگویی به مطالبه ساماندهی آسیب‌های اجتماعی در استان تأکید کرد.

وی افزود: هر اندازه تاکنون درباره آمار و ارقام آسیب‌های اجتماعی صحبت شده، کفایت می‌کند و اکنون باید علاوه بر اقدامات معمول دستگاه‌های مختلف، اقدامات عملی، ملموس و محسوس برای کنترل و کاهش آسیب‌های اجتماعی انجام شود.

طالبی، ادامه داد: برنامه‌ای را در استان کرمان نهایی کرده‌ایم تا هر بنگاه اقتصادی یک آسیب اجتماعی را مورد اهتمام قرار داده و در جهت رفع آن کمک کند.

استاندار کرمان ابراز داشت: ذیل شورای اجتماعی و هیات اندیشه‌ورز باید بر تدوین اولویت‌ها با توجه به موضوعات و مناطق مختلف متمرکز شویم، ضمن اینکه طرح‌های اجرایی و پژوهشی باید داشته باشیم.

طالبی، جلب مشارکت دستگاه‌ها متناسب با مسئولیت و علاقه‌مندی آنها برای ورود به موضوعات مختلف و با توجه به تجربه زیسته را ضروری دانست و گفت: پراکندگی آسیب‌های اجتماعی به‌ گونه‌ای است که باید همه دستگاه‌ها را به میدان مقابله، کنترل و کاهش این آسیب‌ها وارد کند.

وی افزود: لازم است ساز و کار مشخصی برای مشارکت دستگاه‌های مختلف و تعیین وظایف و مسئولیت‌های آنها در حوزه آسیب‌های اجتماعی داشته باشیم.

استاندار کرمان ابراز داشت: در حوزه آسیب‌های اجتماعی، تمرکز و اولویت و جامعه هدف باید دانش‌آموزان باشند، چون تاثیری که آنها در خانواده‌ها می‌گذارند انکارناپذیر است‌.