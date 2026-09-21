فروش ۷ هزار روبات انسان نما در سراسر جهان

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، این رقم اندک با پیشبینیها درباره شکوفایی صنعت روباتهای انساننما در سالهای آینده در تضاد است. این روند بهویژه در مقایسه با تحولات چین، بهعنوان بزرگترین بازار روباتهای صنعتی جهان، چشمگیر است؛ کشوری که ماه گذشته در جریان بازیهای روباتیک، روباتهای انساننما را در حال دویدن و بوکس به نمایش گذاشت.
بر اساس تعریف فدراسیون بینالمللی روباتیک، یک روبات برای آنکه در دسته روباتهای انساننما قرار گیرد، باید ظاهری شبیه انسان داشته باشد و بتواند بهصورت خودکار در محیطهایی که برای انسانها طراحی شدهاند، فعالیت کند. با این حال، داشتن پا برای این روباتها الزامی نیست.
دادههای این سازمان نخستین ارزیابی صنعتی از فناوری روباتهای انساننما به شمار میرود؛ فناوریای که تاکنون میلیاردها دلار سرمایهگذاری جذب کرده و نمایشهای چشمگیری ارائه داده است. سوزان بیلر، دبیرکل فدراسیون بینالمللی روباتیک، میگوید با وجود این، روباتهای انساننما همچنان تنها بخش کوچکی از جمعیت روباتهای فعال در سراسر جهان را تشکیل میدهند.
برای مقایسه، حدود ۵۴۲ هزار روبات صنعتی در سال ۲۰۲۴ نصب شدند و برآورد میشود حدود ۱۹۹ هزار روبات خدماتی در سال جاری میلادی در حوزههایی مانند حملونقل، هتلداری و نظافت به کار گرفته شده باشند. آمار مربوط به روباتهای صنعتی و خدماتی در سال ۲۰۲۵ نیز قرار است ۲۴ سپتامبر سال جاری منتشر شود.
به گفته بیلر، بسیاری از روباتهای انساننمایی که در سال ۲۰۲۵ فروخته شدند، هنوز در فعالیتهای تولیدی به کار گرفته نشدهاند، بلکه موسسات تحقیقاتی یا شرکتها آنها را برای تولید داده و بهبود مدلهای هوش مصنوعی خریداری کردهاند.
خودروسازان نیز بهعنوان یکی از پذیرندگان اولیه و مهم این فناوری، در حال اجرای طرحهای آزمایشی با تعداد محدودی روبات، از یک تا گاهی دو رقمی، در کارخانههای خود هستند.
فدراسیون بینالمللی روباتیک حدود سه دهه است که آمارهای مربوط به این حوزه را جمعآوری میکند و اکنون برای نخستین بار، دادههای مربوط به روباتهای انساننما را نیز در کنار آمار گستردهتر روباتهای صنعتی و خدماتی گردآوری و منتشر میکند.
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