به گزارش خبرگزاری مهر، یوسف خدرویسی صبح شنبه اظهار کرد: در راستای صیانت از سلامت ورزشکاران و شهروندان بازدیدهای میدانی از وضعیت فنی و ایمنی مجموعه‌های آبی استان با حضور اعضای این کمیته انجام شد.

وی افزود: در این بازرسی‌ها که با همراهی دبیر کمیته، مسئول بازرسی و نمایندگان هیئت نجات غریق و غواصی استان انجام شد استخرهای «شهرداری»، «آبیاران»، «شهدای خدمت» شهرستان بهار و استخر «هتل باباطاهر» مورد ارزیابی قرار گرفتند.

رئیس کمیته نظارت بر سلامت اماکن ورزشی استان همدان با اشاره به اهمیت رعایت الزامات فدراسیون نجات غریق و غواصی در این اماکن، تصریح کرد: متاسفانه در جریان این بازدید مشخص شد که برخی از مجموعه‌ها نسبت به اخذ مجوزهای قانونی اقدام نکرده و در تعدادی دیگر نیز استانداردهای ابلاغی و نکات ایمنی نادیده گرفته شده است.

وی با تاکید بر برخورد قاطع با تخلفات، خاطرنشان کرد: موارد و نواقص شناسایی‌شده برای بررسی بیشتر و اتخاذ تصمیمات قانونی به کمیته تخلفات ارجاع شده است.

خدرویسیدر پایان با اشاره به استمرار این روند نظارتی، افزود: رعایت دقیق دستورالعمل‌های ایمنی و استانداردهای تخصصی در تمامی اماکن ورزشی استان الزامی است و بازرسی‌ها به صورت دوره‌ای و سخت‌گیرانه برای تضمین امنیت و سلامت استفاده‌کنندگان ادامه خواهد داشت.