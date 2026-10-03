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۱۱ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۰۲

چمران: توسعه مجموعه‌های ورزشی بخشی از مسئولیت مدیریت شهری است

چمران: توسعه مجموعه‌های ورزشی بخشی از مسئولیت مدیریت شهری است

شمیرانات- رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: مدیریت شهری باید برای آرامش و آسایش روح، روان و جسم شهروندان از ظرفیت‌های موجود استفاده کند.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی چمران، ظهر شنبه، در مراسم افتتاح مجموعه ورزشی ازگل در منطقه یک تهران اظهار کرد: وظیفه مدیریت شهری این است که برای آرامش و آسایش روح، روان و جسم مردم تا جایی که می‌تواند تلاش کند.

وی افزود: در این مسیر باید از ظرفیت‌های موجود برای خدمت‌رسانی بهتر به شهروندان استفاده شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اهمیت توسعه فضاهای ورزشی بیان کرد: ایجاد و توسعه مجموعه‌های ورزشی بخشی از مسئولیت مدیریت شهری در حوزه سلامت، نشاط اجتماعی و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان است.

چمران ادامه داد: باید زمینه استفاده هرچه بیشتر مردم از امکانات ورزشی فراهم شود و توسعه این زیرساخت‌ها در دستور کار مدیریت شهری قرار داشته باشد.

کد مطلب 6966128

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