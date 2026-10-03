بیمه حوادث طبیعی ۱۰۷ هزار خانوار مددجوی بهزیستی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، رقیه رحمانی ظهر شنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران با اشاره به آغاز پویش «پناه امن» اظهار کرد: این طرح با هدف کاهش آسیب‌پذیری خانواده‌های کم‌برخوردار در برابر حوادث طبیعی و ایجاد پشتوانه‌ای برای جبران خسارت‌های احتمالی اجرا شده است.

وی افزود: با توجه به غیرقابل پیش‌بینی بودن بسیاری از حوادث طبیعی، اتخاذ تدابیر پیشگیرانه و فراهم کردن پوشش‌های حمایتی می‌تواند نقش مهمی در کاهش تبعات اقتصادی و اجتماعی این حوادث برای خانواده‌های تحت حمایت داشته باشد.

مدیرکل بهزیستی مازندران با اشاره به مصوبات ششمین جلسه ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان، گفت: موضوع بیمه حوادث طبیعی مددجویان دهک‌های یک تا سه در این نشست مطرح و بر ضرورت اجرای آن تأکید شد.

رحمانی ادامه داد: در پی این تصمیم و با دستور استاندار مازندران، بهزیستی استان با همکاری اداره‌کل مدیریت بحران استانداری، اجرای پویش «پناه امن» را به‌صورت آزمایشی آغاز کرده است؛ طرحی که برای نخستین بار در کشور در مازندران به مرحله اجرا درآمده است.

وی تعداد خانوارهای دهک‌های یک تا سه تحت حمایت بهزیستی مازندران را بیش از ۱۰۷ هزار خانوار اعلام کرد و گفت: برای تأمین هزینه بیمه هر مددجو یک میلیون تومان در نظر گرفته شده است و تلاش می‌کنیم با بهره‌گیری از ظرفیت خیران، نیکوکاران، مردم و مسئولیت اجتماعی بنگاه‌های اقتصادی، منابع مورد نیاز برای اجرای این طرح تأمین شود.

رحمانی هدف اصلی این بیمه را ایجاد پوشش برای مسکن و لوازم ضروری خانواده‌های مشمول در برابر خسارت‌های ناشی از حوادث طبیعی عنوان کرد و افزود: این اقدام می‌تواند بخشی از نگرانی خانواده‌هایی را که توان مالی محدودی برای جبران خسارت‌های ناشی از بحران دارند، کاهش دهد.

وی با بیان اینکه «پناه امن» صرفاً یک برنامه برای جذب کمک‌های مردمی نیست، تصریح کرد: فلسفه اصلی این طرح، حرکت از رویکرد واکنشی به رویکرد پیشگیرانه است؛ به این معنا که پیش از وقوع حادثه، برای خانواده‌های آسیب‌پذیر پشتوانه‌ای ایجاد شود تا در صورت بروز بحران، امکان جبران بخشی از خسارت‌ها را داشته باشند.

مدیرکل بهزیستی مازندران اجرای آزمایشی این طرح را فرصتی برای هم‌افزایی میان دستگاه‌های اجرایی، مدیریت بحران، بهزیستی، خیران و مشارکت‌های مردمی دانست و گفت: در صورت موفقیت این تجربه، می‌توان زمینه گسترش و توسعه آن را در سطح وسیع‌تر فراهم کرد.

رحمانی همچنین از خیران، فعالان اقتصادی و مردم مازندران خواست در تأمین هزینه بیمه مددجویان مشارکت کنند و اظهار کرد: پرداخت یک میلیون تومان برای بیمه یک خانوار ممکن است در نگاه نخست مبلغی محدود به نظر برسد، اما همین مشارکت می‌تواند در زمان وقوع حادثه، پشتوانه‌ای مؤثر برای یک خانواده کم‌برخوردار باشد.

وی راه‌های مشارکت در پویش «پناه امن» را شماره حساب: ۴۱۵۳۰۳۴۵۴۱۵۴۳۰۶۸، شماره کارت: ۰۱۰۴-۸۶۳۱-۹۵۷۰-۶۳۶۷ به نام: مشارکت‌های مردمی بهزیستی مازندران اعلام کرد.