به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد صبح شنبه در آیین افتتاح و آغاز عملیات اجرایی فضاهای آموزشی در شهرستان‌های جنوبی استان بوشهر اظهار کرد: در این سفر و با پیگیری‌های انجام‌شده، اقدامات ارزشمندی در حوزه نهضت عدالت آموزشی در حال اجرا است که با تعامل سازنده میان مجلس، دولت و دستگاه‌های اجرایی محقق شده است.

وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا و قدردانی از اهتمام مسئولان استانی و کشوری افزود: برای تأمین اعتبارات مورد نیاز پروژه‌های آموزشی، همکاری‌های مناسبی میان دستگاه‌های مختلف شکل گرفته و از ظرفیت‌های موجود برای توسعه فضاهای آموزشی استفاده شده است.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: با پیگیری‌های حجت‌الاسلام موسی احمدی و حمایت استاندار بوشهر و مجموعه وزارت آموزش و پرورش، به‌ویژه سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور، از ظرفیت مسئولیت اجتماعی شرکت ملی نفت ایران برای جبران کمبودهای فضاهای آموزشی در این مناطق به خوبی استفاده شده است.

نیکزاد با تأکید بر ضرورت توجه به مردم جنوب کشور گفت: اقدامات مردم این منطقه در عرصه‌های مختلف باید در تاریخ ثبت شود و سلحشوری، ایمان و مقاومت مردم این خطه در برابر هجمه‌های دشمنان، بخشی ماندگار از تاریخ ایران است.

وی ادامه داد: وظیفه مسئولان است که با تمام توان برای خدمت به مردم این مناطق تلاش کنند و در حوزه‌های مختلف، به‌ویژه تأمین زیرساخت‌های آموزشی، پاسخگوی نیازهای موجود باشند.

تأکید بر کاهش زمان اجرای پروژه‌های آموزشی

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به پیمانکاران و مسئولان نوسازی مدارس اظهار کرد: قراردادهای احداث این پروژه‌ها با زمان‌بندی ۱۸ ماهه تنظیم شده است، اما با توجه به اهمیت و ضرورت تسریع در بهره‌برداری از فضاهای آموزشی، انتظار می‌رود با مدیریت جهادی این زمان کاهش یابد.

نیکزاد افزود: باید تلاش شود مدارس در کوتاه‌ترین زمان ممکن تکمیل و تحویل دانش‌آموزان شوند تا مردم منطقه هرچه سریع‌تر از آثار این طرح‌ها بهره‌مند شوند.

وی با قدردانی از تلاش‌های حجت‌الاسلام موسی احمدی در جلب اعتبارات مسئولیت اجتماعی خاطرنشان کرد: جذب این اعتبارات کار دشواری است و تحقق آن نتیجه پیگیری‌های مستمر و هماهنگی میان دستگاه‌های مختلف بوده است.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی گفت: اکنون دولت و مجلس در یک هماهنگی کامل برای رفع کاستی‌های آموزشی در مناطق محروم و صنعتی جنوب استان بوشهر پای کار هستند و باید از این ظرفیت برای تکمیل هرچه سریع‌تر پروژه‌های آموزشی استفاده شود.