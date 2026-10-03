عسکری: آرمان شهدای کارگر و اصناف صیانت از ایران و تمامیت ارضی کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدهادی عسکری پیش از ظهر شنبه در اجلاسیه شهدای کارگری و اصناف کردستان در سنندج، با تأکید بر ضرورت تقویت فرهنگ کار و تولید اظهار کرد: صیانت از شأن و حقوق کارگران، ارتقای ایمنی محیط‌های کاری، پشتیبانی از تولید، توسعه گفت‌وگوی اجتماعی و تقویت همدلی در محیط‌های کار از جمله مسئولیت‌های مهم وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.

وی با اشاره به جایگاه ویژه کردستان در تاریخ و فرهنگ ایران افزود: این استان همواره خاستگاه فرهنگ، هنر، مقاومت و فرهیختگی بوده و مردم آن در دوره‌های مختلف تاریخی برای صیانت از هویت ایرانی و اسلامی و مرزهای کشور ایستادگی کرده‌اند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی ادامه داد: اصناف، بازاریان و کارگران نیز در این مسیر همواره در کنار مردم و انقلاب قرار داشته‌اند و در دوران دفاع مقدس، شمار زیادی از آنان با حضور در جبهه‌ها جان خود را برای دفاع از کشور فدا کردند.

مسئولیت اجتماعی کارفرمایان در روزهای دشوار

عسکری با اشاره به عملکرد بخشی از کارفرمایان در جریان جنگ رمضان بیان کرد: برخی واحدهای اقتصادی در جریان این حوادث با خسارت و آسیب مواجه شدند، اما تعدادی از کارفرمایان با وجود مشکلات پیش‌آمده، حمایت از نیروی کار را رها نکردند.

وی افزود: استمرار پرداخت حقوق کارگران و تلاش برای تأمین بسته‌های معیشتی خانواده‌های آنان از جمله اقداماتی بود که از سوی برخی کارفرمایان انجام شد و این رفتارها نشان داد مسئولیت اجتماعی می‌تواند به حفظ نیروی انسانی و تداوم فعالیت‌های تولیدی کمک کند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: چنین رویکردی باید در عرصه کار و تولید استمرار پیدا کند و فرهنگ فداکاری و مسئولیت‌پذیری شهدا به الگویی برای تقویت همبستگی در محیط‌های کاری تبدیل شود.

ایران؛ مسئله مشترک جامعه کار و تولید

عسکری با بیان اینکه آرمان شهدای کارگر و اصناف با دفاع از کشور و تمامیت ارضی ایران گره خورده است، گفت: امروز نیز ایران باید به عنوان یک موضوع مشترک و متعلق به همه مردم مورد توجه قرار گیرد و صیانت از آن نیازمند مشارکت و همدلی عمومی است.

وی ادامه داد: جامعه برای عبور از دشواری‌های اقتصادی و رسیدن به ثبات و تاب‌آوری در حوزه معیشت، به همکاری و اراده مشترک نیاز دارد و جامعه کار و تولید می‌تواند در این مسیر نقش تعیین‌کننده‌ای ایفا کند.

معاون فرهنگی و اجتماعی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با قدردانی از دست‌اندرکاران برگزاری دومین اجلاسیه شهدای کارگری و اصناف کردستان گفت: گرامیداشت یاد شهدا زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که فرهنگ و آرمان آنان در عرصه‌های مختلف زندگی اجتماعی و اقتصادی نیز دنبال شود.

عسکری در پایان ابراز امیدواری کرد: به برکت خون شهدا، به‌ویژه شهدای کارگر و اصناف، مسیر خدمت به مردم، تقویت تولید و اعتلای ایران اسلامی با جدیت بیشتری دنبال شود.