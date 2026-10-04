مهدی مظهری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اجرای طرح ابتکاری رویداد فرهنگی و هنری «دوباره ببین، دوباره بساز» با شعار «هر ایده، آغاز یک آفرینش» در خراسان جنوبی، گفت: در راستای اجرای این طرح، کودکان و نوجوانان با استفاده از وسایل ساده و قابل بازیافت موجود در اطراف خود، آثار هنری و دست‌سازه‌های تازه‌ای می‌سازند.

به گفته وی، در این رویداد، کودکان و نوجوانان فرصت دارند تا در فضایی شاد و متفاوت، تجربه‌ای تازه از آفرینش هنری داشته باشند و نشان دهند که برای خلق یک اثر تازه، همیشه به امکانات پیچیده نیازی نیست و گاهی با استفاده از یک وسیله ساده و نگاهی متفاوت می‌توان اجرای یک ایده تازه را انجام داد.

مظهری خاطرنشان کرد: شرکت‌کنندگان در این طرح با استفاده از مواد ساده و دورریختنی، برای ساخت آثار خلاقانه، عروسک‌های دست‌ساز و عناصر هنری اقدام می‌کنند و هر یک از این ساخته‌ها، صاحب یک شخصیت و قصه می‌شود تا فرآیند ساخت اثر، از یک فعالیت دستی به تجربه‌ای برای خیال‌پردازی و داستان‌گویی تبدیل شود.

استفاده از وسایل ساده

مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی در ادامه گفت: در راستای اجرای این طرح، تأکید بر استفاده مجدد از وسایل و مواد موجود است تا از این طریق فرصتی فراهم شود تا کودکان و نوجوانان در کنار تجربه فعالیت هنری، با مفاهیمی چون توجه به محیط‌زیست، پرهیز از دورریز و ارزش‌آفرینی از امکانات ساده آشنا می‌شوند.

به گفته مظهری، اجرای این رویداد سبب ایجاد نشاط و تنوع در بین بچه‌های شرکت‌کننده در آن می‌شود و علاوه بر این، زمینه‌ساز شناسایی استعدادهای هنری و تقویت خلاقیت کودکان و نوجوانان می‌شود.