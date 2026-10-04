توقف تردد شناورها در بنادر چارک، کیش و آفتاب از ظهر امروز

به گزارش خبرگزاری مهر، امین صادقی مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان اظهار کرد: با توجه به وزش بادهای غربی و افزایش ارتفاع موج، تردد شناورهای مسافربری از بنادر چارک و کیش، امروز یکشنبه ۱۲ مهرماه از ساعت ۱۱ ممنوع خواهد بود.

وی افزود: همچنین تردد شناورهای حمل خودرو از بنادر چارک و کیش از ساعت ۱۲ و از بندر آفتاب از ساعت ۱۳ متوقف می‌شود.

مدیر بنادر و دریانوردی غرب هرمزگان ادامه داد: تردد لنج‌های صیادی و قایق‌ها نیز در محدوده بنادر چارک، کیش و آفتاب ممنوع خواهد بود.

صادقی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی از سوی فعالان دریایی گفت: با توجه به شرایط جوی و دریایی، دریانوردان و فعالان این حوزه هشدارهای دریایی را جدی گرفته و تا مساعد شدن شرایط از ترددهای غیرضروری خودداری کنند.