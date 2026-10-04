به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی نیکخو، دبیر هفته جهانی فضا، در مراسم آغاز هفته جهانی فضا در وزارت ارتباطات ضمن تبریک این ایام به تشریح پیشینه این رویداد پرداخت و گفت: فاصله میان ۴ تا ۱۰ اکتبر به عنوان هفته جهانی فضا از سوی انجمن جهانی فضا نام‌گذاری شده است و گرامی داشته می‌شود. رویداد جهانی فضا از سال ۱۹۹۹ میلادی آغاز شد و ما نیز در کشورمان از سال ۲۰۰۰ میلادی برگزاری این مراسم را شروع کردیم و این افتخار را داریم که امسال بیست‌وششمین دوره هفته جهانی فضا را در کشور جشن بگیریم.

اهداف کلان هفته جهانی فضا و شعار سال

وی با اشاره به اهداف تعیین‌شده برای این مناسبت افزود: آموزش مردم در نقاط گوناگون جهان به‌منظور آگاهی‌بخشی از فواید بهره‌برداری از فضا، رونق استفاده از فضا برای توسعه اقتصادی پایدار، جلب حمایت‌های عمومی از برنامه‌های فضایی که جزو رئوس اصلی فعالیت‌های وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات است، تشویق کودکان به فراگیری علوم و توجه به آینده که همواره مورد تأکید و توجه ویژه مقام عالی وزارت بوده و هست، ترویج و راه‌اندازی نهادهای مرتبط با فضا در نقاط مختلف دنیا و همچنین تقویت همکاری‌های بین‌المللی در حوزه‌های فضایی، از جمله اهدافی است که در این هفته دنبال می‌شود.

نیکخو با اشاره به شعار امسال این رویداد تصریح کرد: انجمن جهانی هفته فضا همه‌ساله شعاری را انتخاب می‌کند که متناسب با پیشرفت‌های رخ‌داده در صنعت پرتابگرها و تلاش‌های متمادی در این حوزه، امسال با شعار "انقلاب ماهواره‌برها" نام‌گذاری شده و ما نیز برنامه‌هایمان را بر همین مبنا آغاز کرده‌ایم.

جایگاه جهانی ایران در برگزاری رویدادهای فضایی

دبیر هفته جهانی فضا با ارائه آماری از اقدامات سال گذشته عنوان کرد: سال گذشته ۲۳۴ رویداد در کشور برگزار شد و جمهوری اسلامی ایران همواره جزو معدود کشورهایی بوده که به لحاظ ثبت رویداد، در میان ۱۰ کشور برتر دنیا قرار گرفته و حتی در چند دوره رتبه سوم جهان را نیز به خود اختصاص داده است.

نام‌گذاری روزهای هفته به نام ماهواره‌برهای بومی

وی با اشاره به ورود ایران به جمع دارندگان فناوری پرتاب بیان داشت: با توجه به شعار هفته جهانی فضا و با عنایت به اینکه جمهوری اسلامی ایران با افتخار و اقتدار جزو معدود کشورهای دارای صنعت پرتاب در جهان است—موضوعی که برای جوانان ما اقتدارآفرین و افتخارآمیز به شمار می‌رود—ایام این هفته را از ۱۲ مهرماه به ترتیب به نام ماهواره‌برهای بومی کشور نام‌گذاری کردیم که شامل ماهواره‌برهای "سفیر"، "سیمرغ"، "ذوالجناح"، "قاصد"، "قائم"، "ققنوس" و "سریر" است.

آغاز سراسری برنامه‌ها و مشارکت گسترده نهادها

نیکخو به ابعاد اجرایی و مشارکت استانی این رویداد پرداخت و گفت: سازمان فضایی ایران در طول سال با حمایت وزارت ارتباطات برنامه‌های آموزشی و ترویجی پیرامون علوم فضایی را دنبال می‌کند، اما در طول هفته جهانی فضا، کل کشور به‌صورت متمرکز درگیر می‌شود و از ساعت ۹:۳۰ صبح امروز نیز تمامی برنامه‌ها، اعم از رویدادهای حضوری و مجازی، در سراسر کشور کلید خورده است.

وی ادامه داد: برنامه‌ها با مشارکت و همراهی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، وزارت آموزش و پرورش، پژوهش‌سراهای سراسر کشور، سازمان‌ها و مراکز تخصصی فضایی، سازمان‌های بهره‌بردار از خدمات فضایی، دانشگاه‌ها و مراکز علمی، انجمن‌ها و نهادهای خصوصی، شرکت‌های بخش خصوصی و مراکز دانش‌بنیان به اجرا درمی‌آید که در این میان، تمرکز ما بر برنامه‌های ترویجی و آموزشی در حوزه دانش‌آموزی بسیار پررنگ‌تر از حوزه‌های دانشجویی و تخصصی است.

رونمایی از کتب تخصصی، مسابقات و برنامه‌های ترویجی

دبیر هفته جهانی فضا در تشریح ریزبرنامه‌های این هفته اظهار داشت: از جمله برنامه‌های ما، انجام ۴۵ برنامه رصد نجومی و توزیع کتاب و محصولات آموزشی در مناطق محروم کشور است که این روند در طول سال نیز با حمایت وزارت ارتباطات ادامه دارد. همچنین امروز در این مراسم، از پنج عنوان کتاب حوزه کودک و نوجوان با محوریت فناوری فضایی رونمایی شد.

وی افزود: اعلام فراخوان مسابقه دانش‌آموزی "کاوش از مدار" از دیگر بخش‌هاست؛ در این برنامه که توسط همکاران فنی در سازمان فضایی طراحی شده، داده‌های خام فضایی در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرد تا متناسب با آن، پردازش داده‌ها را در استان و شهر خود انجام دهند و در نهایت خروجی آن مورد ارزیابی قرار گیرد. علاوه بر این، برگزاری رویدادهای علمی و آموزشی توسط کانون پرورش فکری در سراسر کشور، رویداد "انقلاب ماهواره‌برها"، فراخوان مسابقه "یک ماهواره، یک داستان"، رویدادهای آموزشی برخط ویژه دانش‌آموزان پایه‌های اول و دوم متوسطه و برگزاری نشست‌های تخصصی در دستور کار قرار دارد.

ضمن اینکه رئیس سازمان فضایی ایران نیز با حضور در مدارس و دانشگاه‌ها، برنامه‌های ترویجی با هدف ترغیب و تشویق کودکان، نوجوانان و دانشجویان به علوم فضایی را دنبال خواهند کرد.

برنامه‌های پایتخت و برگزاری مراسم اختتامیه

نیکخو در پایان به برنامه‌های اختصاصی تهران و تفاهمنامه‌های دوجانبه اشاره کرد و گفت: در تهران علاوه بر دانشگاه امیرکبیر، امضای تفاهمنامه با استانداری خراسان رضوی و همکاری با سازمان هواشناسی کشور، دانشگاه علم و صنعت ایران، سازمان نقشه‌برداری، دانشگاه شهید بهشتی و کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در جدول برنامه‌ها قرار دارد. در نهایت نیز مراسم اختتامیه هفته جهانی فضا در قالب همایش بزرگ دانش‌آموزی، در پایان هفته در سالن حجاب کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برگزار خواهد شد.