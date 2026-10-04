داداشی: فعالیت سامانه بارشی در خراسان شمالی ادامه دارد

نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طبق بررسی آخرین خروجی مدل‌های هواشناسی، ادامه فعالیت سامانه بارشی را تا ساعت‌های ظهر به‌صورت بارش باران، در پاره‌ای نقاط رگبار باران همراه با افزایش وزش باد و در ارتفاعات مه، اغلب در مناطق نیمه شرقی، دامنه‌ها و ارتفاعات خراسان شمالی پیش‌بینی می‌کنیم و شدت وزش باد در مناطق جنوبی در ساعت‌های بعدازظهر گاهی شدید خواهد بود.

وی افزود: به‌تدریج با خروج سامانه بارشی از امشب، جو نسبتاً پایداری را همراه با غبار صبحگاهی برای فردا پیش‌بینی می‌کنیم و پدیده غالب طی دوشنبه‌شب تا پنجشنبه در بعضی ساعات افزایش ابر و در ارتفاعات مه پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: سه‌شنبه در پاره‌ای از مناطق نوار شمالی و غربی خراسان شمالی و چهارشنبه بعدازظهر و شب در مناطق شمال شرق، دامنه‌ها و ارتفاعات مرکزی و غربی و پنجشنبه در نیمه شرقی خراسان شمالی، بارش باران و در پاره‌ای نقاط رگبار باران و رعدوبرق، به‌ویژه طی روز پنجشنبه، انتظار داریم.

داداشی خاطرنشان کرد: از نظر دمایی طی امروز کاهش محسوس ۱۰ درجه‌ای دمای بیشینه، فردا تغییرات جزئی و برای سه‌شنبه افزایش نسبی دما پیش‌بینی می‌شود و تغییرات احتمالی در بولتن پیش‌بینی‌های روزهای آینده لحاظ می‌گردد.

وی با اشاره به بارش شب گذشته گفت: بیشترین مقدار بارش از ایستگاه‌های کلاته ابریشم با ۲۹.۶ و کلاته بهار با ۲۸.۹ میلی‌متر گزارش شد.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی افزود: طی شبانه‌روز گذشته ایستگاه کوسه با کمینه دمای ۱۳ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و صفی‌آباد با بیشینه دمای ۳۴ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مناطق خراسان شمالی گزارش شدند و طی همین مدت کمینه و بیشینه دمای بجنورد ۱۶ و ۲۹ درجه سانتی‌گراد بود.

داداشی ادامه داد: در بین مراکز شهرستان‌های خراسان شمالی نیز راز با کمینه دمای ۱۴ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و صفی‌آباد با بیشینه دمای ۳۴ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین مراکز گزارش شدند.