به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ حسین سپهوند صبح امروز یکشنبه در حاشیه جلسه کاهش تلفات و جمع‌آوری رمزارز که به‌صورت برخط با حضور مسئولان شرکت توانیر، مدیریت‌های توزیع نیروی برق استان‌ها، استانداری‌ها و رده‌های استانی انتظامی برگزار شد، اظهار کرد: مقابله با استخراج غیرمجاز رمزارز و جلوگیری از هدررفت منابع انرژی از موضوعات مهم مورد تأکید در این جلسه بود.

وی افزود: استفاده غیرمجاز از برق برای استخراج رمزارز، علاوه بر ایجاد فشار بر شبکه توزیع و افزایش مصرف انرژی، می‌تواند موجب بروز خسارت و اختلال در تأمین پایدار برق شود؛ بنابراین پلیس در چارچوب قانون با این‌گونه فعالیت‌ها برخورد خواهد کرد.

شناسایی مراکز استخراج غیرمجاز با جدیت دنبال می‌شود

رئیس پلیس امنیت اقتصادی لرستان با تأکید بر استمرار همکاری و هماهنگی میان پلیس، دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌های توزیع نیروی برق گفت: شناسایی و برخورد با مراکز استخراج غیرمجاز رمزارز با جدیت در دستور کار پلیس قرار دارد.

سپهوند تصریح کرد: با افرادی که با فعالیت‌های غیرقانونی موجب اتلاف انرژی و تضییع حقوق عمومی می‌شوند، قاطعانه و برابر قانون برخورد خواهد شد.

درخواست پلیس از شهروندان برای اعلام موارد مشکوک

وی در پایان از شهروندان خواست در صورت اطلاع از فعالیت مراکز غیرمجاز استخراج رمزارز، موضوع را از طریق مجاری قانونی به پلیس اطلاع دهند تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن مورد بررسی و رسیدگی قرار گیرد.