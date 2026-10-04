به گزارش خبرنگار مهر به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، هیئت اعزامی این بانک به سرپرستی حسین کشیری، مدیرکل روابط و همکاری‌های بین‌الملل، طی نشستی چهار روزه که از تاریخ ۷ تا ۱۰ مهرماه برگزار شد، پیرامون تدابیر اجرایی جهت برطرف کردن موانع موجود در مراودات پولی و بانکی با همتایان بلاروسی به رایزنی پرداخت.

از مصوبات محوری این نشست، برقراری سازوکاری باثبات به‌منظور برپایی مستمر نشست‌های مشترک میان بانک‌های مرکزی، بانک‌های تجاری و نهادهای مالی طرفین بود؛ تصمیمی که با رویکرد پشتیبانی کارآمد از مبادلات بازرگانی، فعالیت‌های اقتصادی و پیشبرد سرمایه‌گذاری‌های دوجانبه به تصویب رسید.

کشیری در جریان این گفتگوها با استناد به توانمندی‌های گسترده اقتصادی ایران، از آمادگی جامع ساختار بانکی و نهادهای مالی کشور جهت جلب سرمایه‌گذاری‌های مستقیم و نیز همراهی بانک‌های بلاروس در کلان‌پروژه‌های تجاری و اقتصادی ایران سخن گفت.

این اجلاس که تمرکز خود را بر ارتقای مناسبات مالی تخصصی دو کشور قرار داده بود، اقدامی کلیدی در جهت تحقق استقلال پولی و گسترش مجاری ارتباطات مالی دوجانبه در فضای کنونی اقتصاد جهانی ارزیابی می‌شود.