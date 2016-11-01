۱۶۰۰ مدرسه امین در کشور وجود دارد/ روحانیان سفیران اهل بیت(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حسین مردان‌پور شامگاه دوشنبه در همایش مبلغان و مدیران مدارس مجری طرح امین، به میزبانی تالار فرهنگیان دامغان ضمن اشاره به روند شکل‌گیری مدارس امین کشور، ابراز داشت: فعالیت این مدارس از سال ۸۶ با حضور پنج روحانی در سطح مدارس آغاز شد که در حال حاضر یک هزار و ۶۲۳ روحانی در مدارس امین فعالیت دینی و فرهنگی دارند.

وی اضافه کرد: یکی از وظایف و رسالت های مبلغان در مدارس امین بالابردن سطح آگاهی و معلومات دینی دانش آموزان است که در این راستا باید بیشتر تلاش کنند.

مبلغان سفیران اهل بیت(ع)

مدیرکل همکاری های تبلیغی معاونت تبلیغ حوزه علمیه قم همچنین به نقش مدارس امین پرداخت و گفت: جایگاه این مدارس بسیار مقدس و با ارزش قلمداد می شود و از باقیات و صالحات محسوب است که توسط آموزش و پرورش با همکاری حوزه های علمیه راه اندازی شده است.

مردان‌پور با تاکید بر اینکه یک جامعه شیعه باید الگوی دیگر جوامع باشد، ابراز داشت: مبلغان دینی به عنوان سفیران اهل بیت(ع) باید با بیان معارف دینی سطح جایگاه جامعه اسلامی را افزایش دهند.

وی افزود: آموزش و پرورش دارای گستره جغرافیایی بسیار بالا و نیروی انسانی خوبی است که می تواند در تربیت صحیح و درست نیروی انسانی به عنوان سرمایه کشور نقش خود را پر رنگ کند.

دوران تحصیل بهترین زمان برای تربیت فرزندان

مسئول مدارس امین کشور با بیان اینکه بهترین دوران تربیت کودکان در آغاز ورود به مدارس شکل می گیرد، گفت: جامعه در بطن آموزش و پرورش پویا و حوزه علمیه توسعه یافته رشد و ترقی پیدا می کند چرا که آینده سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور در گرو رشد صحیح و درست تربیت دانش آموزان است و باید از فرصت ها برای رشد و تربیت صحیح و بالابردن سطح معلومات و آگاهی دینی ایشان به خوبی استفاده کرد.

مردان‌پور با بیان اینکه در انجام کار و فعالیت‌های سیاسی باید خدا نیز دیده شود و تربیت فرزند نیز کار خدایی است که نباید این مقوله مهم و با ارزش را فراموش کنیم، ابراز داشت: جهل برای انسان نوعی ضعف به حساب می آید و دانش یک قدرت عظیم، لذا هرکه از راه خدا سستی کند از گروه شیعه به دور است و یک مسلمان باید دانش و اطلاعات خود را بیش از گذشته افزایش دهد.

وی از اجرای طرح تربیتی برای نخستین بار در سطح مدارس امین خبر داد و اظهار داشت: تبلیغ دین انتقال نور است و تا مبلغ خود دارای نور نباشد نمی تواند مبلغ خوبی باشد لیکن مبلغان تا زمانی که خودش عامل نباشد نمی تواند انتقال دهنده خوبی به دیگر افراد جامعه باشد و در این راستا طرح آموزش مبلغان برای مدارس امین در سال آتی کلید خواهد خورد.

مسئول مدارس امین کشور گفت: اگر مدیر و معلم و فضای فیزیکی مدارس یک محیط همگرایی را ایجاد کند می توانیم به تعلیم و تربیت درست و صحیح دانش آموزان به عنوان آینده سازان کشور موفق و پیروز بیرون آئیم.

۵۰مدرسه امین در دامغان وجود دارد

مدیر آموزش و پرورش دامغان نیز از وجود ۵۰ مدرسه امین در این شهرستان خبر داد و گفت: از ۱۳هزار دانش آموز مشغول به تحصیل در ۱۰۰ آموزشگاه شهرستان، ۱۱هزار و ۷۰۰ دانش آموزان تحت پوشش و مخاطب روحانیان در مدارس امین هستند.

حجت الله رستمیان اضافه کرد: ۵۰ روحانی مبلغ و مبلغه در سطح دامغان و در قالب طرح‌های مدارس امین، مشاور مذهبی، امیدان و روشنا در طول سال تحصیلی با آموزش و پرورش همکاری دارند.

وی از وجود ۷۰ امام جماعت در سطح مدارس دامغان خبر داد و افزود: از ۱۰۰ آموزشگاه تحصیلی شهرستان ۸۵ آموزشگاه نماز ظهر و عصر را اقامه می کنند.

در این همایش از برخی مبلغان طرح امین دامغان تقدیر شد.