بعثت کرمانشاه با ۳ گل از سد هوادار تهران گذشت

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال بعثت کرمانشاه در هفته دوم رقابت‌های لیگ دسته اول فوتبال کشور برابر هوادار تهران به میدان رفت و در پایان با ارائه نمایشی موفق، حریف خود را با سه گل شکست داد.

این دیدار عصر سه‌شنبه ۳۱ شهریور در ورزشگاه پاس قوامین تهران برگزار شد و بعثت کرمانشاه که هفته نخست را با تساوی بدون گل مقابل نفت و گاز گچساران آغاز کرده بود، در دومین مسابقه فصل نخستین پیروزی خود را به دست آورد.

نماینده کرمانشاه خیلی زود توانست دروازه هوادار را باز کند و امین اسدی در دقیقه چهار مسابقه گل نخست بعثت را به ثمر رساند تا تیم کرمانشاهی از همان ابتدای بازی برتری خود را به حریف تحمیل کند.

در ادامه، بعثت به حملات خود ادامه داد و امین اسدی در دقیقه ۲۶ از روی نقطه پنالتی بار دیگر موفق به گلزنی شد تا شاگردان محمد میرترابی با برتری ۲ بر صفر راهی رختکن شوند.

در نیمه دوم نیز بعثت کرمانشاه ضمن حفظ برتری خود، فرصت‌های دیگری برای افزایش فاصله ایجاد کرد و در ادامه مرتضی حسین‌زاده گل سوم نماینده کرمانشاه را وارد دروازه هوادار کرد تا پیروزی بعثت با نتیجه ۳ بر صفر قطعی شود.

با این پیروزی، بعثت کرمانشاه که هفته نخست را با یک امتیاز آغاز کرده بود، شمار امتیازات خود را به چهار رساند و با تفاضل گل مثبت سه، شرایط خود را در جدول رقابت‌های لیگ دسته اول بهبود بخشید.

بعثت کرمانشاه در هفته سوم لیگ دسته اول، سه‌شنبه هفتم مهرماه میهمان مس رفسنجان خواهد بود و به دنبال ادامه روند امتیازگیری خود در فصل جدید لیگ آزادگان است.