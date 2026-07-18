خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: توانمندسازی زنان، به‌ویژه بانوانی که در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار دارند یا به دلایل مختلف نیازمند حمایت‌های ویژه هستند، یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست‌گذاری اجتماعی به شمار می‌رود؛ چراکه تجربه نشان داده است حمایت‌های صرفاً مقطعی و معیشتی، بدون توجه به آموزش، مهارت‌آموزی و ایجاد فرصت‌های پایدار، نمی‌تواند مسیر بازگشت این افراد به زندگی مستقل و پویا را به‌طور کامل فراهم کند.

در استان فارس نیز توجه به مسائل و دغدغه‌های زنان آسیب‌پذیر، دختران در معرض آسیب و زنان سرپرست خانوار، به عنوان یکی از اولویت‌های حوزه اجتماعی دنبال می‌شود و دستگاه‌های متولی با همکاری نهادهای حمایتی در تلاش هستند با توسعه خدمات آموزشی، مهارتی، اقتصادی و حمایتی، زمینه ارتقای کیفیت زندگی این گروه‌ها را فراهم کنند.

احداث مرکز جامع توانمندسازی زنان آسیب‌دیده، توسعه برنامه‌های آموزشی و مهارت‌آموزی برای دختران در معرض آسیب، حمایت از بیش از ۱۵ هزار بانوی سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی فارس و اجرای طرح‌های مختلف در حوزه اشتغال، سلامت، مسکن و حمایت‌های اجتماعی، بخشی از اقداماتی است که در این مسیر دنبال می‌شود.

با توجه به اهمیت این موضوع، سمانه ذوالقدری، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری فارس، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه‌ها و اقدامات انجام‌شده برای حمایت و توانمندسازی زنان آسیب‌دیده و سرپرست خانوار بر ضرورت گسترش حمایت‌های هدفمند و ایجاد فرصت‌های پایدار برای این بانوان تأکید کرد.

احداث مرکز جامع توانمندسازی زنان آسیب‌دیده در فارس

سمانه ذوالقدری، مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری فارس با اشاره به اهمیت توانمندسازی زنان در معرض آسیب و آسیب‌دیده گفت: یکی از موضوعات مهمی که در حوزه زنان مورد توجه قرار دارد، حمایت و توانمندسازی بانوانی است که به هر دلیل در معرض آسیب‌های اجتماعی قرار گرفته‌اند یا آسیب دیده‌اند.

وی افزود: در همین راستا ارتباط مستمری با اداره‌کل بهزیستی فارس برقرار شده و بازدیدهای متعددی از مراکز دولتی و خصوصی ارائه‌دهنده خدمات به این گروه از بانوان انجام شده است تا ضمن بررسی ظرفیت‌ها، زمینه تقویت و توسعه خدمات حمایتی فراهم شود.

ذوالقدری با اشاره به پیگیری احداث مرکز جامع توانمندسازی زنان آسیب‌دیده در فارس گفت: یکی از مصوبات دولت گذشته، احداث این مرکز بود که با پیگیری‌های انجام شده، سال گذشته عملیات اجرایی آن آغاز و کلنگ‌زنی شد و این پروژه تاکنون چند درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری فارس، دختران در معرض آسیب را از دیگر گروه‌های مورد توجه عنوان کرد و گفت: در این زمینه اقدامات خوبی از سوی اداره‌کل بهزیستی استان در حوزه‌های مختلف از جمله آموزش، مهارت‌آموزی و حمایت‌های اجتماعی انجام شده است، اما با توجه به گستردگی مسائل اجتماعی، نیاز به توسعه و افزایش این اقدامات احساس می‌شود.

وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از آسیب‌های اجتماعی ناشی از نبود آگاهی، شناخت کافی، ضعف حمایت‌های اجتماعی و کمبود توجه به موقع است؛ بنابراین آموزش، مهارت‌آموزی و توانمندسازی می‌تواند نقش مؤثری در پیشگیری از آسیب‌ها و ایجاد فرصت‌های جدید برای این قشر داشته باشد.

۱۵ هزار بانوی سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی فارس

ذوالقدری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع زنان سرپرست خانوار اشاره کرد و گفت: حمایت از این گروه نیز از اولویت‌های حوزه بانوان و خانواده است و بر اساس گزارش اداره‌کل بهزیستی فارس، هم‌اکنون ۱۵ هزار و ۳۴۳ بانوی سرپرست خانوار در استان تحت پوشش خدمات این مجموعه قرار دارند.

وی با بیان اینکه اقدامات مختلفی برای حمایت و توانمندسازی این بانوان توسط اداره کل بهزیستی استان انجام شده است، افزود: پرداخت کمک‌هزینه زندگی، اجرای طرح غربالگری سلامت بانوان سرپرست خانوار، برگزاری برنامه‌های آموزشی برای زنان تحت پوشش و فرزندان آنان، فراهم کردن زمینه بازگشت کودکان بازمانده از تحصیل این خانواده‌ها و آموزش مددکاران و کارشناسان حوزه بانوان و خانواده از جمله این اقدامات است.

مدیرکل امور بانوان و خانواده استانداری فارس ادامه داد: همچنین پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه، اجرای برنامه‌های توانمندسازی اقتصادی برای ۳۴۳ بانوی سرپرست خانوار، پرداخت کمک‌هزینه درمانی به یک‌هزار و ۴۱۳ نفر، کمک به پرداخت بیمه زنان شهری و روستایی برای ۶ هزار و ۹۵۲ نفر و تأمین بخشی از هزینه‌های مسکن و جهیزیه از دیگر خدمات ارائه‌شده به زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی استان است.

وی همچنین از حمایت از خانواده‌های دارای فرزند چندقلو خبر داد و گفت: در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت، بخشی از هزینه‌های این خانواده‌ها نیز تأمین شده است تا بخشی از دغدغه‌های اقتصادی آنان کاهش یابد.

ضرورت مناسب‌سازی فضای شهری برای بانوان دارای معلولیت

ذوالقدری در ادامه به مطالبات بانوان دارای معلولیت اشاره کرد و گفت: یکی از موضوعاتی که در مراجعات متعدد بانوان دارای معلولیت مطرح شده، موضوع مناسب‌سازی فضاهای شهری است.

وی افزود: فراهم کردن محیط‌های شهری مناسب و دسترس‌پذیر برای شهروندان دارای معلولیت، یک ضرورت اجتماعی است و باید با همکاری دستگاه‌های مختلف مورد توجه جدی قرار گیرد تا این عزیزان بتوانند همانند سایر شهروندان از امکانات شهری بهره‌مند شوند.