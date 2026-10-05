به گزارش خبرنگار مهر، احمد کرمی صبح دوشنبه در دیدار معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط‌زیست با امام جمعه ایلام با اشاره به پتانسیل‌های طبیعی استان اظهار کرد: استان ایلام از مواهب طبیعی بی‌نظیری برخوردار است که وجود ۱۴۰ هزار هکتار منطقه حفاظت‌شده و ۶۴۰ هزار هکتار عرصه جنگلی، گواهی بر این توانمندی است. با این حال، به دلیل قرارگیری در نوار مرزی ۴۳۰ کیلومتری، با چالش‌های خاصی همچون کانون‌های گرد و غبار با منشأ خارجی مواجه هستیم که مدیریت آن نیازمند نگاه ویژه ملی است.

کرمی در ادامه با اشاره به رویکرد مدیریتی استان تصریح کرد: نگاه ما در مدیریت استان بر مبنای توسعه سبز است؛ ما محیط‌زیست را نه در مقابل توسعه، بلکه به‌عنوان یکی از ارکان و همراهان اصلی پیشرفت می‌دانیم. در همین راستا، تقویت زیرساخت‌های پایش گرد و غبار و تجهیز یگان‌های حفاظت برای صیانت از عرصه‌های جنگلی و اطفای حریق، از اولویت‌های جدی ماست.

وی افزود: در سفر اخیر ریاست جمهوری به استان، حدود ۱۱۵ میلیارد تومان اعتبار طی بازه زمانی دوساله برای ارتقای زیرساخت‌های محیط‌زیستی و تجهیزات صیانت از عرصه‌های طبیعی مصوب شده است که امیدواریم با حمایت سازمان حفاظت محیط‌زیست، شاهد تسریع در جذب و اجرایی شدن این مصوبات باشیم.

استاندار ایلام با قدردانی از نقش تشکل‌های مردم‌نهاد و انجمن‌های دوستدار محیط‌زیست در استان، گفت: خوشبختانه تشکل‌های مردمی بسیار فعالی در ایلام داریم که مجاهدانه در کنار دستگاه‌های اجرایی برای حفظ عرصه‌های طبیعی و مناطق حفاظت‌شده تلاش می‌کنند و دغدغه‌های آنان برای ما بسیار ارزشمند است.