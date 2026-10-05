«مانوین» قرار تازه برای جهش صنایع خلاق ایران

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری، نشست هم‌اندیشی رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین» با حضور جمعی از ذی‌نفعان دولتی، نهادهای عمومی و فعالان این حوزه، در محل معاونت علمی برگزار شد؛ نشستی که محور اصلی آن، هم‌فکری برای تبدیل «مانوین» به رویدادی اثرگذار در زیست‌بوم صنایع خلاق بود.

عبدالحسن بهرامی، رئیس رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین»، در این نشست با اشاره به تلاش‌های معاونت علمی در دولت چهاردهم برای بازفعال‌سازی و تقویت زیست‌بوم صنایع خلاق، از برگزاری این رویداد از ۲۱ تا ۲۳ مهرماه در شهر اصفهان خبر داد.

بهرامی، «خرد جمعی» و مشارکت شبکه تخصصی فعالان این حوزه را یکی از مهم‌ترین الزامات موفقیت مانوین دانست و گفت: این رویداد با استفاده از پیشنهادها و تجربه‌های فعالان صنایع خلاق و در ابعادی گسترده‌تر از رویدادهای پیشین طراحی شده است تا بتواند علاوه بر معرفی ظرفیت‌های موجود، زمینه‌ساز ایجاد ارتباط میان صاحبان ایده، شرکت‌های خلاق، سرمایه‌گذاران و نهادهای سیاست‌گذار و حمایتی باشد.

وی با اشاره به نام «مانوین» افزود: این عنوان از ترکیب «خانه» و «نوین» شکل گرفته و با هدف تداوم و توسعه ظرفیت‌هایی انتخاب شده است که طی سال‌های گذشته در زیست‌بوم صنایع خلاق کشور ایجاد شده‌اند.

سه ضلع «مانوین»؛ نمایش، رقابت و توسعه بازار

رئیس رویداد ملی صنایع خلاق «مانوین» با تشریح ساختار این رویداد اظهار کرد: مانوین بر سه بخش اصلی استوار است؛ بخش نمایشگاهی برای عرضه دستاوردها و محصولات شرکت‌های خلاق و مستعد دانش‌بنیان، بخش جشنواره برای شناسایی و معرفی برندها و شرکت‌های برتر و بخش پنل‌های عمومی که با تمرکز بر توسعه محصول و تجاری‌سازی برگزار خواهد شد.

به گفته بهرامی، ترکیب این سه بخش قرار است مانوین را از یک رویداد صرفاً نمایشگاهی فراتر ببرد و آن را به بستری برای گفت‌وگو، شبکه‌سازی، شناسایی ظرفیت‌ها و ایجاد فرصت‌های واقعی برای رشد کسب‌وکارهای خلاق تبدیل کند.

بهرامی با تشریح بسته‌های حمایتی گفت: در بخش فراخوان عمومی، حدود ۱۰۰ میلیارد تومان تسهیلات کم‌بهره و بلاعوض از سوی معاونت علمی برای حمایت از شرکت‌های این حوزه پیش‌بینی شده است.

وی افزود: صندوق نوآوری و شکوفایی نیز یک خط اعتباری ۱۰۰ میلیارد تومانی را در قالب تسهیلات جعاله به شرکت‌های خلاق و دانش بنیان اختصاص داده است.

رئیس رویداد «مانوین» همچنین از اختصاص حدود ۱۵۰ میلیارد تومان از ظرفیت تسهیلات شبکه بانکی برای توسعه فعالیت‌های این حوزه خبر داد و گفت: این منابع با همکاری معاونت اشتغال و رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در قالب تسهیلات خوداشتغالی و مشاغل خانگی پیش‌بینی شده و با همفکری ذی‌نفعان، فرآیند جاری‌سازی آن در حال پیگیری است.

ظرفیتی که می‌تواند در صورت اجرای مؤثر، بخشی از نیازهای مالی کسب‌وکارهای خلاق برای توسعه محصول، ایجاد اشتغال و ورود به بازار را پوشش دهد.

بازی و انیمیشن؛ دو اولویت مانوین برای آینده

اما نگاه مانوین تنها به ظرفیت‌های موجود محدود نیست. یکی از محورهای اصلی این رویداد، حرکت به سمت فناوری‌های نوین و بازارهای آینده صنایع خلاق است.

بهرامی در این‌باره گفت: راهبرد اصلی در اعطای حمایت‌ها، تمرکز بر فناوری‌های جدید در حوزه صنایع خلاق است و در این میان، توسعه بازی‌های رایانه‌ای و پویانمایی از اولویت‌های ویژه برخوردار است.

وی با اشاره به ظرفیت بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای و بنیاد ملی پویانمایی تأکید کرد: تقویت این بخش‌ها بدون حضور و مشارکت فعال متخصصان و بازیگران اصلی زیست‌بوم امکان‌پذیر نیست و تلاش می‌شود ظرفیت این نهادها در مسیر توسعه فناوری‌های نوین صنایع خلاق به کار گرفته شود.

این رویکرد می‌تواند صنایع خلاق را از یک حوزه صرفاً فرهنگی و هنری به یکی از پیشران‌های اقتصاد فناوری‌محور تبدیل کند؛ حوزه‌ای که در آن بازی، انیمیشن، محتوای دیجیتال و فناوری‌های نوین می‌توانند همزمان بازاروی در ادامه با تقدیر از تلاش‌های بیش از یک دهه اخیر در معاونت علمی و ستاد توسعه فناوری‌های نرم و فرهنگی افزود: اگر امروز معاونت علمی متولی برگزاری این رویداد است، مرهون زحمات تمامی تلاشگرانی است که طی سالیان گذشته سنگ بنای این زیست‌بوم را گذاشته‌اند.

گفتنی است؛ در ادامه این نشست، سایر متخصصان حاضر در جلسه، به بیان دیدگاه‌ها، پیشنهادات و راهکارهای خود برای ارتقای کیفی رویداد «مانوین» پرداختند.