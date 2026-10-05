به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا رستمی پیش از ظهر دوشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه اظهار کرد: مسابقات ملی مهارت در ۴۰ رشته مهارتی برگزار می‌شود و شرکت‌کنندگان در فرآیندی رقابتی، توانمندی‌ها و مهارت‌های تخصصی خود را در مراحل شهرستانی، استانی و ملی به محک می‌گذارند.

وی افزود: در این دوره ۲۱۴ داوطلب از استان مرکزی برای حضور در رقابت‌های مهارتی ثبت‌نام کرده‌اند که در مقایسه با ۱۲۱ داوطلب دوره قبل، بیانگر رشد ۷۷ درصدی مشارکت استان است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان مرکزی تصریح کرد: برگزاری این مسابقات فرصتی برای شناسایی استعدادهای مهارتی، ارتقای توانمندی‌های فنی و حرفه‌ای جوانان و ایجاد زمینه برای حضور نیروهای توانمند در عرصه‌های تخصصی و حرفه‌ای است.

رستمی با اشاره به آمار ثبت‌نام در سطح کشور گفت: در مجموع ۹ هزار و ۳۵۸ داوطلب از سراسر کشور در بیست‌ودومین دوره مسابقات ملی مهارت ثبت‌نام کرده‌اند و رقابت‌ها در ۴۰ رشته مهارتی دنبال خواهد شد.

وی ادامه داد: افزایش شمار داوطلبان استان مرکزی نشان‌دهنده توجه بیشتر جوانان و مهارت‌آموزان به مسیرهای مهارتی و رقابت‌های تخصصی است و می‌تواند زمینه شناسایی ظرفیت‌های جدید نیروی انسانی استان را فراهم کند.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای استان مرکزی بیان کرد: برگزیدگان مراحل مختلف این رقابت‌ها پس از طی فرآیندهای مربوط، فرصت حضور در سطح ملی و در ادامه، اعزام به مسابقات جهانی مهارت را خواهند داشت.

رستمی گفت: توسعه فرهنگ مهارت‌آموزی و تقویت مسیرهای حرفه‌ای‌شدن جوانان از الزامات ارتقای توان نیروی کار و پاسخگویی مؤثرتر به نیازهای بازار کار است و مسابقات ملی مهارت می‌تواند در این مسیر نقش مؤثری ایفا کند.