ثبت ۱۴ هزار و ۶۱۵ نفردوره آموزش مهارتی در استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا رستمی اظهار کرد: از مجموع آموزشهای ارائه شده، ۹ هزار و ۷۵۴ نفردوره در بخش دولتی و چهار هزار و ۸۶۱ نفردوره در بخش خصوصی اجرا شده است.
وی افزود: این آموزشها با هدف توسعه مهارتآموزی، ارتقای توانمندی نیروی انسانی و پاسخگویی به نیازهای گروههای مختلف جامعه و بازار کار ارائه شده و طیف متنوعی از جوامع هدف را دربر گرفته است.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان مرکزی بیان کرد: در بخش دولتی، بیشترین میزان آموزش ارائه شده مربوط به دانشآموزان با ۲ هزار و ۵۹۹ نفردوره، متقاضیان مهارتآموزی با ۲ هزار و ۳۳ نفردوره، شاغلان بنگاههای اقتصادی با یکهزار و ۷۶۰ نفردوره و زندانیان با یکهزار و ۳۲۴ نفردوره این استان بوده است.
رستمی ادامه داد: همچنین زنان خانهدار ۴۹۷ نفردوره، دانشجویان ۳۵۶ نفردوره، ساکنان مناطق روستایی ۳۳۲ نفردوره، سربازان وظیفه ۲۶۶ نفردوره، دانشآموختگان و فارغالتحصیلان دانشگاهی ۲۲۲ نفردوره و ساکنان سکونتگاههای غیررسمی ۱۸۲ نفردوره آموزشهای مهارتی دریافت کردند.
وی گفت: در این بازه زمانی زنان سرپرست خانوار و اعضای خانواده آنان ۷۱ نفردوره، افراد دارای معلولیت ۲۵ نفردوره، پناهندگان و اتباع خارجی ۲۶ نفردوره، مشمولان بیمه بیکاری ۲۳ نفردوره، آسیبدیدگان اجتماعی ۲۱ نفردوره و معتادان بهبودیافته ۱۷ نفردوره از آموزشهای فنی و حرفهای این استان بهرهمند شدند.
مدیرکل آموزش فنی و حرفهای استان مرکزی با اشاره به ضرورت پیوند میان آموزش و اشتغال اظهار کرد: توسعه آموزشهای مهارتی متناسب با نیاز بازار کار، یکی از محورهای مهم فعالیت این مجموعه است و تلاش میشود ظرفیتهای آموزشی برای گروههای مختلف جامعه به شکل هدفمند مورد استفاده قرار گیرد.
رستمی افزود: مهارت حلقه اتصال میان نظام آموزشی و بازار کار است و تقویت آموزشهای فنی و حرفهای میتواند در افزایش توان اشتغالپذیری، ارتقای بهرهوری نیروی انسانی و پاسخگویی بهتر به نیازهای بخش تولید و خدمات مؤثر باشد.
وی بیان کرد: تحقق این اهداف نیازمند همکاری و همافزایی دستگاههای اجرایی، بنگاههای اقتصادی، بخش خصوصی و سایر مجموعههای مرتبط با حوزه اشتغال و مهارت است و اداره کل آموزش فنی و حرفهای استان مرکزی توسعه آموزشهای مهارتی و ارتقای کیفیت خدمات آموزشی را با جدیت دنبال میکند.
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