پیام تبریک سرپرست ستاد امربه معروف به سردار رادان به مناسبت هفته فراجا

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدحسین طاهری آکردی سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در پیامی فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی را به فرمانده فراجا تبریک گفت.

متن پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم



سردار احمدرضا رادان

فرمانده محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران



با سلام و تحیات؛



فرارسیدن هفته نیروی انتظامی را به جنابعالی، فرماندهان، کارکنان خدوم و خانواده‌های گرانقدر این مجموعه پرتلاش تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.



بی‌تردید، برقراری نظم و امنیت، صیانت از حقوق و کرامت مردم و حضور مسئولانه در میدان‌های مختلف اجتماعی، از مهم‌ترین جلوه‌های خدمت به جامعه و مصادیق ارزشمند مسئولیت‌پذیری اجتماعی است. تلاش‌های مخلصانه کارکنان نیروی انتظامی در پاسداری از امنیت و آرامش مردم، شایسته تقدیر و سپاسگزاری است.



در منظومه ارزش‌های اسلامی و اجتماعی، امر به معروف و نهی از منکر تنها به تذکر زبانی محدود نمی‌شود، بلکه با مسئولیت‌پذیری، قانون‌مداری، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و حمایت از سلامت اخلاقی جامعه پیوندی عمیق دارد.

نیروی انتظامی با تأمین امنیت، صیانت از حقوق عمومی و فراهم‌کردن بستر آرامش و اعتماد اجتماعی، نقشی اساسی در تحقق این ارزش‌ها و تقویت سرمایه اجتماعی ایفا می‌کند.



ضمن قدردانی از مجاهدت‌های مجموعه فراجا، از درگاه خداوند متعال برای جنابعالی و تمامی فرماندهان و کارکنان این نیرو، توفیق روزافزون در مسیر خدمت به مردم، حفظ امنیت و اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را مسئلت دارم.



محمدحسین طاهری آکردی

سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور