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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۷:۰۹

پیام تبریک سرپرست ستاد امربه معروف به سردار رادان به مناسبت هفته فراجا

پیام تبریک سرپرست ستاد امربه معروف به سردار رادان به مناسبت هفته فراجا

سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در پیامی فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی را به فرمانده فراجا تبریک گفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محمدحسین طاهری آکردی سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور در پیامی فرا رسیدن هفته نیروی انتظامی را به فرمانده فراجا تبریک گفت.

متن پیام به شرح ذیل است:

بسم‌الله الرحمن الرحیم

سردار احمدرضا رادان
فرمانده محترم نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

با سلام و تحیات؛

فرارسیدن هفته نیروی انتظامی را به جنابعالی، فرماندهان، کارکنان خدوم و خانواده‌های گرانقدر این مجموعه پرتلاش تبریک و تهنیت عرض می‌نمایم.

بی‌تردید، برقراری نظم و امنیت، صیانت از حقوق و کرامت مردم و حضور مسئولانه در میدان‌های مختلف اجتماعی، از مهم‌ترین جلوه‌های خدمت به جامعه و مصادیق ارزشمند مسئولیت‌پذیری اجتماعی است. تلاش‌های مخلصانه کارکنان نیروی انتظامی در پاسداری از امنیت و آرامش مردم، شایسته تقدیر و سپاسگزاری است.

در منظومه ارزش‌های اسلامی و اجتماعی، امر به معروف و نهی از منکر تنها به تذکر زبانی محدود نمی‌شود، بلکه با مسئولیت‌پذیری، قانون‌مداری، پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و حمایت از سلامت اخلاقی جامعه پیوندی عمیق دارد.
نیروی انتظامی با تأمین امنیت، صیانت از حقوق عمومی و فراهم‌کردن بستر آرامش و اعتماد اجتماعی، نقشی اساسی در تحقق این ارزش‌ها و تقویت سرمایه اجتماعی ایفا می‌کند.

ضمن قدردانی از مجاهدت‌های مجموعه فراجا، از درگاه خداوند متعال برای جنابعالی و تمامی فرماندهان و کارکنان این نیرو، توفیق روزافزون در مسیر خدمت به مردم، حفظ امنیت و اعتلای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را مسئلت دارم.

محمدحسین طاهری آکردی
سرپرست ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور

کد مطلب 6969183
محسن صمیمی

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