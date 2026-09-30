نمودار افت رتبه ۳دانشگاه ایرانی؛ مقایسه دانشگاهها با گذشته در چند رشته

خبرگزاری مهر - گروه دانشگاه و فناوری: نظام های رتبه بندی جهانی در سال های اخیر شاهد حضور گسترده دانشگاه های ایرانی در حوزه های موضوعی بوده اند. برخی از دانشگاه ها در برخی از رشته ها رتبه های خیره کننده زیر ۱۰۰ داشتند که نشان از تلاش محققان و پژوهشگران هر دانشگاه در آن حوزه موضوعی خاص دارد.

در دو سال اخیر هجمه های نگران کننده ای علیه دانشگاه ها، پژوهشگران و دانشجویان ایرانی صورت گرفته است و به دنبال تهاجم دشمن آمریکایی صهیونیستی به جمهوری اسلامی ایران، مشکلات زیادی برای علم و دانشگاه در ایران بوجود آمده است.

در سال میلادی ۲۰۲۶ نام ایران از رتبه بندی دانشگاه‌های تأثیرگذار نظام رتبه بندی بین‌المللی تایمز که بر اساس اهداف ۱۷ گانه توسعه پایدار سازمان ملل متحد (SDGs) ارزیابی می‌شود حذف شد.

از سوی دیگر پژوهشگران ایرانی در گزارش های متعددی اعلام کردند که اجازه ثبت مقالات در برخی از پرتال های بین المللی برای ارائه مقالات در نشریات علمی بین المللی را نداشته اند.

با وجود اینکه تاثیر این اتفاقات در ماه های اخیر قابل مشاهده است اما کاهش رتبه دانشگاه های ایرانی از یکسال پیش در حوزه های مختلف علمی رقم خورده است. به طور نمونه رتبه‌بندی سال ۲۰۲۷ کیواس «QS» که ارزیابی سال گذشته میلادی را انجام می دهد نشان می دهد ۱۱ دانشگاه ایرانی در این رتبه بندی حضور داشته اند اما همگی با افت رتبه مواجه شدند.

نمونه دیگر نظام رتبه‌بندی شانگهای یکی از معتبرترین رتبه‌بندی‌های جهانی است که در قالب یک پروژه بزرگ در کشور چین برای اولین بار در ژوئن سال ۲۰۰۳ میلادی منتشر شده و از سال ۲۰۱۶ رتبه‌بندی جهانی موضوعی دانشگاهی (GRAS) را منتشر می کند.

پیش از این مؤسسه استنادی و پایش علم و فناوری جهان اسلام (ISC) نتایج دانشگاه های ایران در رتبه‌بندی موضوعات دانشگاهی شانگهای (GRAS) برای سال ۲۰۲۶ را منتشر کرده است. در این رتبه بندی دانشگاه‌های ایران توانسته‌اند در ۳۳ رشته از ۵۷ رشته موضوعی این نظام، حضور داشته باشند و در مجموع در ۱۱۴ رشته موضوعی، موفق به کسب رتبه شوند.

اما مقایسه رتبه‌ دانشگاه‌های ایران در ۱۱۴ رشته موضوعی نشان می دهد که دانشگاه های کشور در مجموع نسبت به سال ۲۰۲۵ افت داشته است و در بخشی از رشته ها و موضوعات دیگر رتبه ای در میان برترین ها ندارد. در چند مورد رتبه دانشگاه های ایرانی در سال ۲۰۲۶ نسبت به سال قبل بهبود داشته است که بسیار محدود است.

بررسی موضوعی در دانشگاه های ایران در سه حوزه موضوعی علوم طبیعی، مهندسی و پزشکی در سه دانشگاه پرتکرار این حوزه یعنی دانشگاه تهران، دانشگاه صنعتی شریف و دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز نشان می دهد که نظام رتبه بندی شانگهای هم مسیر افت دانشگاه ها را ترسیم کرده است.

براساس بررسی نظام رتبه بندی شانگهای، دانشگاه تهران در رتبه‌بندی جهانی موضوعات دانشگاهی سال ۲۰۲۶ دارای ۲۱ رشته/ موضوع رتبه‌بندی‌شده است که برترین آن‌ها عبارت‌اند از: منابع آب (رتبه ۴۹)، مهندسی معدن و مواد معدنی (رتبه ۷۶-۱۰۰)، علوم و فناوری ابزار دقیق (رتبه ۱۰۱-۱۵۰)، مهندسی عمران (رتبه ۱۰۱-۱۵۰)، مهندسی متالورژی (رتبه ۱۰۱-۱۵۰)، جغرافیا (رتبه ۱۵۱-۲۰۰)، اتوماسیون و کنترل (رتبه ۱۵۱-۲۰۰)، علوم و فناوری صنایع غذایی (رتبه ۱۵۱-۲۰۰)، سنجش از دور (رتبه ۱۵۱-۲۰۰) و علوم کشاورزی (رتبه ۱۵۱-۲۰۰).

با این وجود نمودار کلی این دانشگاه نشان می دهد در مجموع نسبت به گذشته سیر نزولی دارد.

همچنین براساس بررسی نظام رتبه بندی شانگهای، دانشگاه صنعتی شریف در رتبه‌بندی جهانی موضوعات دانشگاهی سال ۲۰۲۶، در ۱۰ حوزه موضوعی دارای رتبه است که بهترین رتبه‌های آن مربوط به «علوم و فناوری ابزار دقیق» (رده ۱۰۱ تا ۱۵۰)، «مهندسی برق و الکترونیک» (رده ۲۰۱ تا ۳۰۰)، «مهندسی مخابرات» (رده ۲۰۱ تا ۳۰۰)، «مهندسی عمران» (رده ۲۰۱ تا ۳۰۰)، «علوم و مهندسی انرژی» (رده ۲۰۱ تا ۳۰۰)، «مهندسی متالورژی» (رده ۲۰۱ تا ۳۰۰)، «مهندسی مکانیک» (رده ۳۰۱ تا ۴۰۰) و «علوم و مهندسی محیط زیست» (رده ۳۰۱ تا ۴۰۰) است.

نمودار کلی وضعیت دانشگاه صنعتی شریف نیز نشان از کاهش رتبه این دانشگاه می دهد.

براساس بررسی نظام رتبه بندی شانگهای، دانشگاه علوم پزشکی تهران در رتبه‌بندی جهانی موضوعات دانشگاهی سال ۲۰۲۶، در ۹ حوزه موضوعی دارای رتبه است که برترین آن‌ها عبارت‌اند از: بهداشت عمومی (رده ۱۰۱-۱۵۰)، داروسازی و علوم دارویی (رده ۱۰۱-۱۵۰)، علوم زیستی انسانی (رده ۱۵۱-۲۰۰)، دندانپزشکی و علوم دهان (رده ۱۵۱-۲۰۰)، علوم و صنایع غذایی (رده ۲۰۱-۳۰۰)، پزشکی بالینی (رده ۲۰۱-۳۰۰)، پرستاری (رده ۲۰۱-۳۰۰)، علوم و مهندسی محیط زیست (رده ۴۰۱-۵۰۰) و علوم تربیتی (رده ۴۰۱-۵۰۰).

نمودار کلی وضعیت دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز سیر نزولی این دانشگاه را نشان می دهد.

مقایسه رتبه دانشگاه ها در دو سال ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ در نظام رتبه بندی شانگهای نشان می دهد در مجموع در بیشتر حوزه های موضوعی با کاهش رتبه و کاهش تعداد دانشگاه های دارای رتبه مواجه شده ایم.

جدول جایگاه دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه موضوعی علوم طبیعی مقایسه سال های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ میلادی حوزه علوم طبیعی رشته سال رتبه دانشگاه و رتبه ریاضیات ۲۰۲۵ دانشگاه علم و صنعت ایران ۲۰۱-۳۰۰ دانشگاه های شهید مدنی آذربایجان و فردوسی مشهد ۳۰۱-۴۰۰ ۲۰۲۶ دانشگاه علم و صنعت ایران ۲۰۱-۳۰۰ دانشگاه های شهید مدنی آذربایجان و فردوسی مشهد، صنعتی امیرکبیر ۳۰۱-۴۰۰ جغرافیا ۲۰۲۵ --- ۲۰۲۶ دانشگاه تهران ۱۵۱-۲۰۰ زمین شناسی ۲۰۲۵ دانشگاه تهران ۳۰۱-۴۰۰ ۲۰۲۶ --- فیزیک ۲۰۲۵ --- ۲۰۲۶ دانشگاه علم و فناوری مازندران (بهشهر) ۴۰۱-۵۰۰ علوم جوی ۲۰۲۵ --- ۲۰۲۶ دانشگاه تهران ۳۰۱-۴۰۰ جدول جایگاه دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه موضوعی علوم مهندسی مقایسه سال های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ میلادی حوزه علوم مهندسی رشته سال رتبه دانشگاه و رتبه مهندسی مکانیک ۲۰۲۵ دانشگاه های شیراز، بین المللی امام خمینی، تهران ۲۰۱-۳۰۰ دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، صنعتی شریف ۳۰۱-۴۰۰ ۲۰۲۶ دانشگاه های بین المللی امام خمینی، شیراز ۲۰۱-۳۰۰ دانشگاه‌های صنعتی شریف و تهران ۳۰۱-۴۰۰ مهندسی برق و الکترونیک ۲۰۲۵ دانشگاه‌های صنعتی شریف، شیراز و تهران ۲۰۱-۳۰۰ دانشگاه کردستان ۴۰۱-۵۰۰ ۲۰۲۶ دانشگاه‌ صنعتی شریف ۲۰۱-۳۰۰ دانشگاه شیراز ۳۰۱-۴۰۰ دانشگاه تهران ۴۰۱-۵۰۰ اتوماسیون و کنترل ۲۰۲۵ دانشگاه تهران ۱۵۱-۲۰۰ ۲۰۲۶ دانشگاه تهران ۱۵۱-۲۰۰ مهندسی مخابرات ۲۰۲۵ دانشگاه صنعتی شریف ۲۰۱-۳۰۰ دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر، تربیت مدرس و تهران ۳۰۱-۴۰۰ ۲۰۲۶ دانشگاه صنعتی شریف ۲۰۱-۳۰۰ علوم و فناوری ابزار آلات ۲۰۲۵ دانشگاه‌های صنعتی شریف، صنعتی شیراز و تهران ۱۰۱-۱۵۰ دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر، علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، تبریز ۲۰۱-۳۰۰ دانشگاه فردوسی مشهد ۳۰۱-۴۰۰ ۲۰۲۶ دانشگاه‌های صنعتی شریف، صنعتی شیراز و تهران ۱۰۱-۱۵۰ دانشگاه‌های علم و صنعت ایران، صنعتی اصفهان، شیراز و تبریز ۲۰۱-۳۰۰ دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر، و خواجه نصیرالدین طوسی ۳۰۱-۴۰۰ مهندسی زیست پزشکی ۲۰۲۵ دانشگاه تهران ۲۰۱-۳۰۰ ۲۰۲۶ --- مهندسی علوم کامپیوتر ۲۰۲۵ دانشگاه های صنعتی شریف و تهران ۳۰۱-۴۰۰ ۲۰۲۶ دانشگاه های صنعتی شریف و تهران ۴۰۱-۵۰۰ مهندسی عمران ۲۰۲۵ دانشگاه علم و صنعت ایران ۵۰ دانشگاه تهران ۷۶-۱۰۰ دانشگاه صنعتی شریف ۱۰۱-۱۵۰ دانشگاه‌های شیراز، تربیت مدرس ۱۵۱-۲۰۰ دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، تبریز ۲۰۱-۳۰۰ دانشگاه‌های صنعتی نوشیروانی بابل، فردوسی مشهد، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی و مازندران ۳۰۱-۴۰۰ ۲۰۲۶ دانشگاه علم و صنعت ایران ۵۱-۷۵ دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر، تهران ۱۰۱-۱۵۰ دانشگاه‌های صنعتی شریف، تربیت مدرس ۲۰۱-۳۰۰ دانشگاه‌های فردوسی مشهد، صنعتی اصفهان، صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، مازندران، تبریز ۳۰۱-۴۰۰ مهندسی شیمی ۲۰۲۵ دانشگاه‌های تربیت مدرس، تهران ۲۰۱-۳۰۰ دانشگاه‌های علم و صنعت ایران، صنعتی شریف، تبریز، صنعتی امیرکبیر ۳۰۱-۴۰۰ ۲۰۲۶ دانشگاه‌های تربیت مدرس، تهران ۲۰۱-۳۰۰ دانشگاه‌های علم و صنعت ایران، تبریز ۳۰۱-۴۰۰ دانشگاه‌های صنعتی شریف، صنعتی امیرکبیر ۵۰۰-۴۰۱ مهندسی مواد ۲۰۲۵ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۲۰۱-۳۰۰ دانشگاه‌های تربیت مدرس و تهران ۵۰۰-۴۰۱ ۲۰۲۶ دانشگاه‌ تهران ۵۰۰-۴۰۱ علوم و مهندسی انرژی ۲۰۲۵ دانشگاه‌های صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، تبریز، تهران ۲۰۱-۳۰۰ دانشگاه‌ تربیت مدرس ۳۰۱-۴۰۰ ۲۰۲۶ دانشگاه‌های صنعتی اصفهان، صنعتی شریف، تبریز، تهران ۲۰۱-۳۰۰ دانشگاه‌ تربیت مدرس ۳۰۱-۴۰۰ علوم و مهندسی محیط زیست ۲۰۲۵ دانشگاه تهران ۲۰۱-۳۰۰ دانشگاه‌ صنعتی شریف ۳۰۱-۴۰۰ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۵۰۰-۴۰۱ ۲۰۲۶ دانشگاه تهران ۲۰۱-۳۰۰ دانشگاه‌ صنعتی شریف ۳۰۱-۴۰۰ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۵۰۰-۴۰۱ منابع آب ۲۰۲۵ دانشگاه تهران ۵۰ دانشگاه‌های تربیت مدرس و تبریز ۱۰۱-۱۵۰ دانشگاه‌های فردوسی مشهد، علم و صنعت ایران، شهید چمران اهواز، صنعتی شریف، شیراز ۲۰۱-۳۰۰ ۲۰۲۶ دانشگاه تهران ۴۹ دانشگاه تبریز ۱۰۱-۱۵۰ دانشگاه‌ تربیت مدرس ۱۵۱-۲۰۰ دانشگاه شیراز ۲۰۱-۳۰۰ علوم و فناوری غذایی ۲۰۲۵ دانشگاه‌های علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۷۶-۱۰۰ دانشگاه‌های علوم پزشکی تبریز و علوم پزشکی تهران ۱۰۱-۱۵۰ دانشگاه‌های علوم پزشکی شهیدبهشتی، تبریز، تهران، ارومیه ۱۵۱-۲۰۰ دانشگاه‌های فردوسی مشهد، شیراز ۲۰۱-۳۰۰ دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان، صنعتی اصفهان، علوم پزشکی شیراز، محقق اردبیلی ۳۰۱-۴۰۰ ۲۰۲۶ دانشگاه‌های علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۷۶-۱۰۰ دانشگاه‌های علوم پزشکی تبریز و تهران ۱۵۱-۲۰۰ دانشگاه‌های فردوسی مشهد، علوم پزشکی شهیدبهشتی، شیراز، علوم پزشکی تهران، تبریز، ارومیه ۲۰۱-۳۰۰ دانشگاه‌های علوم پزشکی اصفهان، علوم پزشکی شیراز ۳۰۱-۴۰۰ زیست فناوری ۲۰۲۵ دانشگاه‌های علوم پزشکی تبریز و تهران ۳۰۱-۴۰۰ ۲۰۲۶ دانشگاه‌ تهران ۳۰۱-۴۰۰ سنجش از دور ۲۰۲۵ دانشگاه‌ تهران ۱۰۱-۱۵۰ ۲۰۲۶ دانشگاه‌ تهران ۱۵۱-۲۰۰ مهندسی دریا/ اقیانوس ۲۰۲۵ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۷۶-۱۰۰ ۲۰۲۶ -- مهندسی معدن ۲۰۲۵ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۵۱-۷۵ دانشگاه های تربیت مدرس و تهران ۷۶-۱۰۰ ۲۰۲۶ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۵۱-۷۵ دانشگاه تهران ۷۶-۱۰۰ مهندسی متالورژی ۲۰۲۵ دانشگاه تهران ۷۶-۱۰۰ دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۵۱-۲۰۰ دانشگاه‌های صنعتی اصفهان، صنعتی امیرکبیر، صنعتی شریف ۳۰۰-۲۰۱ ۲۰۲۶ دانشگاه تهران ۱۰۱-۱۵۰ دانشگاه علم و صنعت ایران ۱۵۱-۲۰۰ دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر، صنعتی اصفهان، صنعتی شریف ۳۰۰-۲۰۱ هوش مصنوعی ۲۰۲۵ دانشگاه تهران ۳۰۰-۲۰۱ ۲۰۲۶ دانشگاه تهران ۳۰۰-۲۰۱ جدول جایگاه دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه موضوعی علوم پزشکی مقایسه سال های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ میلادی رشته سال رتبه حوزه علوم پزشکی پزشکی بالینی ۲۰۲۵ دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی تهران ۲۰۱-۳۰۰ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۳۰۱-۴۰۰ دانشگاه‌های علوم پزشکی بیرجند، علوم پزشکی گیلان، ، علوم پزشکی کرمانشاه، علوم پزشکی مازندران، علوم پزشکی تبریز ۴۰۱-۵۰۰ ۲۰۲۶ دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران، علوم پزشکی تهران ۲۰۱-۳۰۰ دانشگاه‌های علوم پزشکی بقیه الله، علوم پزشکی اصفهان ۳۰۱-۴۰۰ دانشگاه‌های علوم پزشکی گیلان، علوم پزشکی کرمانشاه، علوم پزشکی مازندران، علوم پزشکی زاهدان ۴۰۱-۵۰۰ بهداشت عمومی ۲۰۲۵ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۵۱-۲۰۰ دانشگاه علوم پزشکی کرمان ۳۰۰-۲۰۱ دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران و علوم پزشکی شهید بهشتی ۳۰۱-۴۰۰ دانشگاه‌های علوم پزشکی کرمانشاه، علوم پزشکی مشهد و علوم پزشکی شیراز ۴۰۱-۵۰۰ ۲۰۲۶ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۰۱-۱۵۰ دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران و علوم پزشکی کرمان ۳۰۰-۲۰۱ دانشگاه‌ علوم پزشکی شیراز ۳۰۱-۴۰۰ دانشگاه‌های علوم پزشکی کرمانشاه، علوم پزشکی مشهد و علوم پزشکی مازندران ۴۰۱-۵۰۰ پرستاری ۲۰۲۵ دانشگاه‌های علوم پزشکی تبریز و علوم پزشکی تهران ۲۰۱-۳۰۰ ۲۰۲۶ دانشگاه‌های علوم پزشکی تبریز و علوم پزشکی تهران ۲۰۱-۳۰۰ داروسازی و علوم دارویی ۲۰۲۵ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۵۱-۷۵ دانشگاه علوم پزشکی مشهد، علوم پزشکی شهید بهشتی و علوم پزشکی تبریز ۱۰۱-۱۵۰ دانشگاه‌ علوم پزشکی کرمانشاه و دانشگاه تهران ۴۰۱-۵۰۰ ۲۰۲۶ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۰۱-۱۵۰ دانشگاه‌ علوم پزشکی مشهد ۱۵۱-۲۰۰ دانشگاه‌های علوم پزشکی شهید بهشتی و علوم پزشکی تبریز ۲۰۱-۳۰۰ دندانپزشکی و علوم دهانی ۲۰۲۵ دانشگاه‌ علوم پزشکی تهران ۱۵۱-۲۰۰ دانشگاه‌های علوم پزشکی شهید بهشتی و علوم پزشکی شیراز ۲۰۱-۳۰۰ ۲۰۲۶ دانشگاه‌ علوم پزشکی تهران ۱۵۱-۲۰۰ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۲۰۱-۳۰۰ فناوری پزشکی ۲۰۲۵ دانشگاه تربیت مدرس ۲۰۱-۳۰۰ ۲۰۲۶ دانشگاه تربیت مدرس ۲۰۱-۳۰۰ جدول جایگاه دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه موضوعی علوم زیستی مقایسه سال های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ میلادی رشته سال رتبه حوزه علوم زیستی علوم کشاورزی ۲۰۲۵ دانشگاه‌های علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان و تهران ۱۰۱-۱۵۰ دانشگاه‌های فردوسی مشهد، تربیت مدرس و ارومیه ۳۰۱-۴۰۰ دانشگاه‌های شیراز و تبریز ۴۰۱-۵۰۰ ۲۰۲۶ دانشگاه‌ علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان ۱۰۱-۱۵۰ دانشگاه تهران ۱۵۱-۲۰۰ دانشگاه‌ تربیت مدرس ۳۰۱-۴۰۰ دانشگاه‌های فردوسی مشهد، شیراز و ارومیه ۴۰۱-۵۰۰ علوم دامپزشکی ۲۰۲۵ دانشگاه شیراز ۱۰۱-۱۵۰ دانشگاه‌های علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، تهران ۲۰۱-۳۰۰ ۲۰۲۶ دانشگاه‌های علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، تهران ۲۰۱-۳۰۰ زیست شناسی انسانی ۲۰۲۵ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۵۱-۲۰۰ دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۳۰۱-۴۰۰ ۲۰۲۶ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۱۵۱-۲۰۰ دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۳۰۱-۴۰۰ جدول جایگاه دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه موضوعی علوم اجتماعی مقایسه سال های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ میلادی جدول ۶. جایگاه دانشگاه‌های جمهوری اسلامی ایران در حوزه موضوعی علوم اجتماعی رشته سال رتبه حوزه علوم اجتماعی مدیریت بازرگانی ۲۰۲۵ دانشگاه تهران ۳۰۱-۴۰۰ ۲۰۲۶ --- مدیریت ۲۰۲۵ دانشگاه علم و صنعت ایران ۳۰۱-۴۰۰ دانشگاه تهران ۴۰۱-۵۰۰ ۲۰۲۶ دانشگاه علم و صنعت ایران ۳۰۱-۴۰۰ آموزش ۲۰۲۵ دانشگاه های علوم پزشکی تهران و دانشگاه تهران ۴۰۱-۵۰۰ ۲۰۲۶ دانشگاه گلستان ۲۰۱-۳۰۰ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۴۰۱-۵۰۰

روش شناسی نظام رتبه‌بندی موضوعی شانگهای

نظام رتبه‌بندی شانگهای در سال ۲۰۲۶ از شاخص های عینی دانشگاهی و داده‌های شخص ثالث برای اندازه‌گیری عملکرد دانشگاه‌های جهان در موضوعات مختلف استفاده می کند. این شاخص ها در۵ دسته معیار اصلی شامل اعضای هیات علمی در کلاس جهانی، برونداد در کلاس جهانی، پژوهش های با کیفیت، تاثیر پژوهشی و همکاری بین‌المللی قرار می گیرند.

هر کدام از این معیارها دارای شاخص های متفاتی هستند که جمعاً در ۹ شاخص ارزیابی می شوند. معیار اعضای هیات علمی در کلاس جهانی شامل چهار شاخص است: برندگان جوایز بین المللی، پژوهشگران پر استناد، سردبیران ارشد مجلات بین المللی دانشگاهی و رهبری سازمان بین المللی دانشگاهی. معیار اصلی برونداد در کلاس جهانی شامل مقالات نشریات برتر و جوایز دانشگاهی بین المللی است.

پژوهش‌های با کیفیت شامل مقالات نشریات Q۱ است، معیار تاثیر پژوهشی تاثیر استنادی نرمال شده مقالات و معیار همکاری بین المللی، مقالات دارای همکاری بین المللی را در بر می گیرد. فهرست مجلات برتر، جوایز دانشگاهی بین‌المللی و سازمان‌های دانشگاهی کلیدی بر اساس نظرسنجی تعالی تحصیلی (AES) انجام شده توسط رتبه‌بندی شانگهای است.