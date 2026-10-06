اقبال خانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مسابقات کشوری هنرهای تجسمی تابستان ۱۴۰۵ به میزبانی استان قزوین برگزار شد و دانش‌آموزان با نیازهای ویژه کردستان با نمایش توانمندی‌های خود توانستند سه عنوان ارزشمند این رقابت‌ها را به خود اختصاص دهند.

وی افزود: در بخش هنرهای ادبی و گرایش خاطره‌نویسی، هستی مولودی از آموزشگاه بوستان ۲ سقز موفق به کسب مقام سوم کشوری شد و نام استان را در جمع برگزیدگان این بخش قرار داد.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی کردستان ادامه داد: در بخش هنرهای دستی نیز سید سجاد گلمحمدی، دانش‌آموز آموزشگاه شهید رجایی سقز، در گرایش سرویس آشپزخانه عنوان دوم کشور را به دست آورد.

خانی بیان کرد: محمد پارسا دوست‌محمد از آموزشگاه شفای قروه (کاردانش تلاش) نیز در رشته هنرهای دستی و گرایش سرویس آشپزخانه موفق شد مقام سوم کشوری این مسابقات را کسب کند.

وی کسب سه عنوان برتر در یک رویداد ملی را نشان‌دهنده ظرفیت‌های قابل توجه دانش‌آموزان با نیازهای ویژه کردستان در عرصه‌های فرهنگی و هنری دانست و گفت: این موفقیت‌ها حاصل استعداد و خلاقیت دانش‌آموزان و همچنین حمایت و همراهی خانواده‌ها، مربیان و مجموعه مدارس است.

رئیس اداره آموزش و پرورش استثنایی کردستان خاطرنشان کرد: توجه به توانمندی‌های هنری و فرهنگی دانش‌آموزان با نیازهای ویژه می‌تواند زمینه بروز استعدادهای آنان را فراهم کرده و مسیر حضور موفق‌تر این دانش‌آموزان در عرصه‌های مختلف اجتماعی را هموار کند.

خانی با تبریک این موفقیت به دانش‌آموزان برگزیده و خانواده‌های آنان گفت: کسب این عناوین برای جامعه آموزش و پرورش استثنایی کردستان افتخارآمیز است و از تلاش دانش‌آموزان، خانواده‌ها، مربیان و عوامل اجرایی مدارس که زمینه این درخشش را فراهم کردند، قدردانی می‌کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد: استمرار حمایت از استعدادهای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه، زمینه موفقیت‌های بیشتر آنان در رقابت‌های علمی، فرهنگی، هنری و اجتماعی را فراهم کند.