رستم قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: پروژه ملی روستاپ با رویکرد شناسایی ظرفیت‌های اقتصادی مناطق روستایی، آموزش و توانمندسازی صاحبان ایده، شکل‌دهی کسب‌وکارهای محلی و ایجاد ارتباط میان دانشگاه، دستگاه‌های اجرایی و فعالان اقتصادی در دو شهرستان کوهرنگ ولردگان طراحی شده است.

وی افزود: در این پروژه تلاش می‌شود ایده‌ها و مزیت‌های بومی، از طریق آموزش‌های مهارتی، مشاوره تخصصی، طراحی مدل کسب‌وکار و اتصال به شبکه‌های تأمین مالی و بازار، به فعالیت‌های اقتصادی پایدار تبدیل شوند. اجرای این پروژه می‌تواند زمینه مناسبی برای تقویت اقتصاد روستایی، کاهش مهاجرت، توسعه اشتغال مولد و افزایش مشارکت جوانان و زنان در فعالیت‌های کارآفرینانه فراهم کند.

مدیرکل تعاون، کار ورفاه اجتماعی چهارمحال و بختیاری بر ضرورت استمرار همکاری میان دانشگاه، اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سایر نهادهای توسعه‌ای برای تبدیل ظرفیت‌های محلی به فرصت‌های واقعی اشتغال و تولید تأکید کرد و گفت: در اجرای این طرح، سه مجموعه دانشگاهی شامل دانشگاه آزاد اسلامی، دانشگاه علمی-کاربردی و جهاد دانشگاهی وارد میدان شدند و با تقسیم کار انجام‌شده، هر یک از این مجموعه‌ها مسئولیت تعدادی از روستاها را برعهده گرفتند.