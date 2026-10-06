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۱۴ مهر ۱۴۰۵، ۱۱:۲۰

انتخاب اعضای هیئت مدیره خبرگزاری خانه ملت

انتخاب اعضای هیئت مدیره خبرگزاری خانه ملت

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۴ مهرماه) با انتخاب ۶ نفر از نمایندگان، اعضای جدید هیئت مدیره مؤسسه خبرگزاری خانه ملت را تعیین کردند.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (سه‌شنبه، ۱۴ مهرماه) با انتخاب ۶ نفر از نمایندگان، اعضای جدید هیئت مدیره مؤسسه خبرگزاری خانه ملت را تعیین کردند.

بر این اساس، غلامحسین زارعی با کسب ۱۱۳ رأی، مهدی طغیانی با ۱۰۰ رأی، بیژن نوباوه وطن با ۹۱ رأی، احد آزادی‌خواه با ۸۸ رأی و پیمان فلسفی با ۸۵ رأی، از میان معرفی‌شدگان کمیسیون آیین‌نامه داخلی مجلس به عنوان اعضای هیئت مدیره مؤسسه خبرگزاری خانه ملت انتخاب شدند.

همچنین محمد میرزایی، از معرفی‌شدگان کمیسیون فرهنگی مجلس، با کسب ۱۰۲ رأی عضو هیئت مدیره مؤسسه خبرگزاری خانه ملت شد.

کد مطلب 6969503
زهرا علیدادی

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