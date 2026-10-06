تونل انتقال آب هزارمسجد به نیمه راه رسید

مهدی حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر از حفاری ۴ هزار متر از تونل ۸ هزار و ۵۰۰ متری طرح انتقال آب هزارمسجد خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف انتقال ۵۱.۳ میلیون مترمکعب آب و تأمین بخشی از نیاز آبی مشهد در حال اجراست.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی از پیشرفت عملیات حفاری تونل آب‌بر طرح انتقال آب هزارمسجد خبر داد و گفت: از مجموع ۸ هزار و ۵۰۰ متر تونل طراحی‌شده این سامانه، تاکنون ۴ هزار متر حفاری شده است.

وی بیان کرد: طرح تأمین بخشی از آب شرب و بهداشت کلان‌شهر مشهد از آب مازاد رودخانه‌های یال شمالی هزارمسجد با ظرفیت انتقال ۵۱.۳ میلیون مترمکعب در دست اجراست.

حسین پور افزود: اجرای این طرح با رعایت مباحث زیست‌محیطی و پروتکل‌های بین‌المللی و با توجه به تأمین نیازهای شرب، صنعت و کشاورزی در مبدأ انجام می‌شود.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی با اشاره به مشخصات تونل آب‌بر این پروژه گفت: این تونل به طول ۸ هزار و ۵۰۰ متر و قطر ۳.۸ متر طراحی شده و تاکنون حدود ۴ هزار متر از آن حفاری شده است.

وی ادامه داد: سامانه انتقال آب این طرح در چند قطعه طراحی شده است که در قطعه نخست، مسیر انتقال از سد ابیورد تا تونل آب‌بر با پنج ایستگاه پمپاژ و خط انتقالی به طول ۱۵۵ کیلومتر پیش‌بینی شده است.

حسین پور گفت: قطعه دوم نیز مسیر انتقال آب از سدهای قره‌تیکان و چهچهه تا تونل آب‌بر را شامل می‌شود که برای آن شش ایستگاه پمپاژ و خط انتقالی به طول ۶۴ کیلومتر در نظر گرفته شده است.

معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی افزود: در ادامه، مسیر انتقال آب از تونل آب‌بر تا تصفیه‌خانه شماره ۳ آب شرب مشهد نیز حدود ۴۳ کیلومتر طول دارد.

وی طول مجموع خط انتقال آب از محل سد ابیورد درگز تا تصفیه‌خانه شماره ۳ آب شرب مشهد را حدود ۲۷۰ کیلومتر اعلام کرد و گفت: در صورت تأمین سریع‌تر اعتبارات مالی مورد نیاز، امکان فعال‌سازی و اجرای همزمان جبهه‌های دیگر پروژه نیز فراهم خواهد شد.

گفتنی است؛ پیش از این نیز احمد قندهاری، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان رضوی، در جریان بازدید از تونل در حال حفاری طرح انتقال آب هزارمسجد، اجرای این تونل را «شاهکار مهندسی» توصیف کرده بود.