گام نخست برای اجرای طرح محله محور طراوت در کانون های مساجد

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا توانا اظهار کرد: طرح «طراوت» با رویکرد محله‌محوری و بهره‌گیری از ظرفیت مساجد به عنوان پایگاه‌های فرهنگی و اجتماعی، به صورت پایلوت در شهر اردبیل با همکاری شهرداری اردبیل و سازمان فرهنگی ورزشی آغاز شد.

وی با اشاره به اینکه مساجد همواره در طول تاریخ، کانون تربیت و پرورش استعدادهای نسل جوان بوده‌اند، افزود: در این طرح تلاش می‌شود با شناسایی استعدادهای نوجوانان و جوانان در محلات، بستر مناسبی برای شکوفایی آنان در فضای امن و معنوی مسجد فراهم شود.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل با بیان اینکه این طرح در چند عرصه اصلی دنبال می‌شود، خاطرنشان کرد: صنایع دستی، سرود، نمایش، عرصه خبرنگاری و فعالیت‌های قرآنی و فرهنگی از جمله محورهای اصلی استعدادیابی در طرح «طراوت» به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر اهمیت توجه به ظرفیت‌های بومی و محلی در هر محله، تصریح کرد: اجرای این طرح به صورت محله‌محور باعث می‌شود تا استعدادها در همان بستر طبیعی و اجتماعی خود شناسایی و پرورش یابند و از مهاجرت استعدادها به مراکز شهری جلوگیری شود.

مدیر ستاد هماهنگی کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان اردبیل با اشاره به نقش رسانه در شناسایی و معرفی استعدادها، گفت: توجه ویژه به عرصه خبرنگاری در این طرح نشان‌دهنده اهمیت روایت‌گری و تولید محتوای فرهنگی توسط نسل جوان در فضای رسانه‌ای امروز است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با اجرای کامل طرح «طراوت» در کانون‌های مساجد استان، شاهد ظهور و درخشش استعدادهای نوجوان و جوان اردبیلی در عرصه‌های فرهنگی، هنری و رسانه‌ای باشیم و مساجد بار دیگر به عنوان پایگاه‌های اصلی تربیت و پرورش نسل آینده نقش‌آفرینی کنند.