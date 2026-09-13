شرجی و رطوبت در خوزستان تداوم دارد

محمد سبزه زاری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: براساس آخرین نقشه های پیش یابی هواشناسی، تداوم این جریانات مرطوب تا اوایل روز سه شنبه سبب افزایش رطوبت در سواحل و مناطق جنوبی تا بخش های مرکزی و غربی استان می شود.

وی افزود: طی ساعاتی از بعدازظهرهای دوشنبه و سه شنبه، سرعت وزش باد در مناطق شرقی و جنوب شرقی و طی بعد از ظهر سه شنبه در بخش های غربی در حد متوسط خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی خوزستان درباره تغییرات دمایی بیان کرد: طی امروز و فردا تغییر محسوس دمایی مورد انتظار نیست، اما از روزهای سه شنبه و چهارشنبه در نیمه جنوبی و از چهارشنبه و پنجشنبه در نیمه شمالی استان، روند کاهش ملایم دما پیش بینی می شود.

سبزه زاری درباره وضعیت دما در شبانه روز گذشته تصریح کرد: امیدیه و رامشیر با دمای ۴۷.۲ درجه سانتیگراد گرمترین و ایذه با دمای ۲۰ درجه سانتیگراد خنک ترین نقاط استان گزارش شده اند.

وی در پایان درباره وضعیت جوی مرکز استان گفت: در شبانه روز گذشته اهواز به بیشینه دمای ۴۵.۸ و کمینه دمای ۲۵ درجه سانتیگراد رسیده است.