به گزارش خبرنگار مهر، نادره ترکمانی فیلمساز سینمای کودک در کارگاهی که در المپیاد فیلمسازی نوجوانان ایران شب گذشته ۱۳ مهر برگزار شد توصیه هایی به فیلمسازان نوجوان درباره مسیر فیلمسازی داشت و در این باره گفت: یک فیلمساز باید بتواند از مرحله ایده‌پردازی و نوشتن طرح و فیلمنامه تا کارگردانی، تصویربرداری، صدابرداری و تدوین را بشناسد و تجربه کند.

این فیلمساز سینمای کودک با اشاره به تأثیر مسائل اقتصادی بر روند تولید فیلم، توضیح داد: هرچه وارد فضای حرفه‌ای سینما می‌شوید، مسائل اقتصادی و تولید نیز اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. فیلمساز باید بداند چگونه فیلمنامه‌ای بنویسد که علاوه بر ارزش هنری، امکان تولید داشته باشد و بتواند تهیه‌کننده و سرمایه‌گذار را برای ساخت آن متقاعد کند.

ترکمانی همچنین توجه به امکانات تولید را بخشی از الزامات کار حرفه‌ای در سینما دانست و افزود: محدود کردن لوکیشن‌ها، جمع‌وجور کردن سکانس‌ها و توجه به امکانات تولید، از جمله نکاتی است که فیلمساز در مسیر حرفه‌ای خود باید به آن توجه کند، چراکه سینما در کنار هنر، یک صنعت نیز محسوب می‌شود و تولید فیلم با موضوعاتی همچون بودجه، تهیه‌کننده، سرمایه‌گذار، بازیگر و امکان اکران ارتباط دارد.

ترکمانی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به اهمیت روابط انسانی در سینما پرداخت و گفت: در جشنواره‌ها با یکدیگر رقابت می‌کنید اما این رقابت نباید باعث دشمنی شود. اگر دوست شما در حال ساخت فیلم است، تجربه و دانشی را که می‌تواند به بهتر شدن اثر او کمک کند، در اختیارش قرار دهید.

کارگردان «خاله سوسکه» ادامه داد: هرچه تعداد دوستان و همراهان شما در سینما بیشتر باشد، سرمایه انسانی ارزشمندتری در اختیار خواهید داشت، چراکه بسیاری از پروژه‌های سینمایی بر پایه اعتماد، شناخت، رفاقت و همکاری میان افراد شکل می‌گیرند.

وی مطالعه مستمر را یکی دیگر از ضرورت‌های فعالیت در سینما دانست و عنوان کرد: اگر می‌خواهید در سینما بمانید، مطالعه کنید. رمان، داستان، خاطرات، روایت‌ها و هر چیزی که قدرت تخیل و ایده‌پردازی شما را افزایش می‌دهد، بخوانید.

ترکمانی در ادامه از فیلمسازان جوان خواست همیشه دفترچه‌ای کوچک همراه خود داشته باشند و گفت: هر اتفاق، تصویر، جمله یا شخصیتی که ذهن شما را درگیر کرد، یادداشت کنید. ممکن است یک تصویر ساده یا یک اتفاق کوتاه، بعدها به نقطه آغاز یک فیلمنامه تبدیل شود.

این فیلمساز در پایان با اشاره به اهمیت جزئیات در زندگی اظهار کرد: از این پس مانند دیگر مردم به محیط اطراف خود نگاه نکنید. چشم‌های شما باید مانند لنز دوربین باشد و محیط را از زاویه‌های مختلف ببینید. بین مردم بروید و با آدم‌های مختلف صحبت کنید، با کسبه، معلم‌ها، دانش‌آموزان، کارگران، بازنشستگان، فروشندگان و خانه‌دارها ارتباط داشته باشید.