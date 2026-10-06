بازی انتخاباتی نتانیاهو؛ از فلای دبی تا سفر ناگهانی به ابوظبی!

به گزارش خبرگزاری مهر، وطن امروز نوشت: با باقی ماندن چهار هفته تا انتخابات اسرائیل که قرار است در ۲۷ اکتبر برگزار شود، موضوع امنیت بار دیگر به مسئله ای محوری در کارزار انتخاباتی تبدیل شده است؛ تحولی که منابع سیاسی اسرائیلی می گویند می تواند به نفع نخست وزیر بنیامین نتانیاهو باشد. پس از آنکه کارزار انتخاباتی بر خدمت نظامی یهودیان حریدی و تامین مالی موسسات حریدی متمرکز شده بود، تهدیدهای امنیتی کنونی به توضیح کاهش فاصله میان بلوک های سیاسی کمک می کند؛

نظرسنجی روزنامه «معاریو» که در ۲ اکتبر منتشر شد، نشان داد ائتلاف نتانیاهو در این هفته ۲ کرسی به دست آورده و مجموع کرسی های آن به ۵۱ کرسی رسیده است، در حالی که بلوک اپوزیسیون صهیونیستی ۲ کرسی از دست داده و به ۵۳ کرسی رسیده است. بر اساس این نظرسنجی، احزاب عرب نیز ۱۲ کرسی در کنست به دست آورده اند.حزب لیکود به رهبری نتانیاهو در حال حاضر ۱۹ کرسی دارد، در حالی که در هفته گذشته ۱۸ کرسی داشت. حزب «یشار» به رهبری غادی آیزنکوت نیز ۲۱ کرسی به دست آورده، در حالی که در نظرسنجی قبلی ۲۲ کرسی داشت. اکنون تلاش ادعایی برای ربودن یک هواپیمای مسافربری متعلق به «فلای دبی» در ۳۰ سپتامبر می تواند حمایت بیشتری برای نتانیاهو به همراه داشته باشد.

امنیت در صدر صحنه انتخاباتی

این حادثه که ادعا می شود در جریان آن کمک خلبان هواپیما تلاش کرده هواپیما را منهدم و مسافران آن را که بیشترشان اسرائیلی بودند، به قتل برساند، تقریبا دقیقا ۳ سال پس از بزرگ ترین حمله در تاریخ اسرائیل، یعنی حمله ۷ اکتبر، رخ داد. نمادگرایی این زمان بندی از نگاه اسرائیلی هایی که با شوک گزارش های منتشرشده در این هفته درباره «مداخله قهرمانانه» شماری از مسافران اسرائیلی را دنبال کردند، دور نماند.

زمان بندی این درام هوایی، کمتر از یک ماه پیش از انتخاباتی که سرنوشت سیاسی نتانیاهو را تعیین خواهد کرد، این حادثه امنیتی را به یک تحول سیاسی مهم تبدیل کرد. صبح سه شنبه، پیش از پرواز، نتانیاهو ویدیویی از خود در جریان بازدید از پایگاه هوایی تل نوف منتشر کرد و به اسرائیلی ها هشدار داد: «نشانه هایی وجود دارد که با نزدیک شدن به انتخابات، دشمنان ما تلاش خواهند کرد به ما حمله کنند.» اپوزیسیون از نتانیاهو به دلیل ترساندن اسرائیلی ها با اهداف انتخاباتی انتقاد کرد و گفت اگر تهدید واقعی وجود دارد، او از نظر قانونی موظف است رهبر اپوزیسیون را در جریان قرار دهد. به همین دلیل، نتانیاهو مجبور شد یائیر لاپید را همان شب برای یک جلسه توجیهی امنیتی دعوت کند.

چند دقیقه پس از خروج از جلسه توجیهی، لاپید در برابر دوربین ها ظاهر شد و نتانیاهو را متهم کرد که با هشدار خود مردم را می ترساند و تلویحا گفت نتانیاهو تلاش می کند تنش ها را تشدید کند تا از آن به عنوان بهانه ای برای به تعویق انداختن انتخابات استفاده کند. لاپید گفت:«امنیت اسرائیل و پایگاه های نظامی اسرائیل پس زمینه ای برای فیلم های تبلیغاتی کارزار انتخاباتی نیستند.» او افزود اگر نتانیاهو تا این اندازه نگران تهدیدهای امنیتی است، باید ۱۵ هزار مرد حریدی را که برای راضی کردن شرکای سیاسی خود از خدمت نظامی معاف کرده است، به خدمت بگیرد.

تضاد میان دو روایت به نتانیاهو اجازه داد خود را به عنوان «رهبری» معرفی کند که بر حفاظت از کشور تمرکز دارد. دستیاران و حامیان نتانیاهو نیز به سرعت از اتهامات لاپید استفاده کردند و گفتند او هشدارهای نتانیاهو را به شکلی شتاب زده نادیده گرفته است. لاپید در موضع دفاعی قرار گرفت و روز چهارشنبه گفت:«در جلسه توجیهی امنیتی با نخست وزیر در شب گذشته، هیچ چیزی که حتی از دور شبیه حادثه هواپیما باشد که صبح امروز رخ داد، مطرح نشد.»

فضای عمومی در اراضی اشغالی

به نظر می رسید اختلاف با لاپید به نتانیاهو کمک کرده است. هفته گذشته برای کارزار انتخاباتی او هفته خوبی بود و با استقبال از قهرمانانی که بازگشته بودند همراه شد. نتانیاهو که به مهارت در کارزارهای انتخاباتی شهرت دارد، درام هوایی را به یک رویداد رسانه ای تبدیل کرد. روز پنجشنبه، نتانیاهو در دفتر خود در قدس با یانیو حیون، لوله کش و پدر ۴ فرزند، دیدار کرد؛ کسی که پس از خروج از هواپیما، پیراهنی پوشیده بود که به خون کمک خلبانی که در مهار او کمک کرده بود، آغشته شده بود.

حیون به «المانیتور» گفت نتانیاهو پس از فرود سالم هواپیما در عربستان سعودی، چندین بار با او صحبت کرده و به او توصیه کرده است لباس های خون آلود را دور نیندازد، زیرا این لباس ها به نمادی از قهرمانی او تبدیل شده اند. یک مقام سیاسی اسرائیلی به «المانیتور» گفت این حادثه می تواند به دلایل مختلف به کارزار انتخاباتی نتانیاهو کمک کند؛ زیرا حادثه «فلای دبی» بار دیگر تهدیدهای امنیتی را به اسرائیلی ها یادآوری کرد، آن هم در شرایطی که مخالفان نتانیاهو او را مسئول ناکامی در جلوگیری از حوادث ۷ اکتبر می دانند، در حالی که حامیانش دستاوردهای بعدی، از جمله ترور حسن نصرالله، دبیرکل حزب الله، و حملات علیه ایران را به او نسبت می دهند. به گفته یک مقام سیاسی اسرائیلی، افکار عمومی اسرائیل از زمان ۷ اکتبر بیشتر به سمت راست گرایش پیدا کرده است، در حالی که اپوزیسیون همچنان دچار چنددستگی است و نتوانسته بر سر یک رهبری واحد به توافق برسد.

نتانیاهو از نقاط ضعف رقبای خود استفاده می کند

از جمله مهم ترین رقبای نتانیاهو می توان به غادی آیزنکوت، رئیس سابق ستاد ارتش، نفتالی بنت، نخست وزیر سابق و رئیس کنونی حزب «همراه»، و آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع سابق و رئیس حزب «اسرائیل خانه ما» اشاره کرد. اگرچه آیزنکوت در نظرسنجی ها پیشتاز است، هر یک از آنها ادعای رهبری بلوک مخالف نتانیاهو را دارند. این رقابت، ارائه یک پیام موثر از سوی اپوزیسیون یا ارائه پاسخ های روشن به رای دهندگان درباره اینکه چه کسی جانشین نتانیاهو خواهد شد و برنامه مرحله پس از انتخابات چیست را دشوار می کند.

هشدار نتانیاهو درباره اینکه اپوزیسیون با احزاب عرب در اسرائیل ائتلاف خواهد کرد تا اکثریت لازم برای تشکیل دولت آینده را به دست آورد نیز در شرایط بی اعتمادی موجود نسبت به اقلیت عرب در اسرائیل، به ویژه از زمان ۷ اکتبر ۲۰۲۳، همچنان موثر است. آیزنکوت در ۲۶ سپتامبر به شبکه ۱۲ گفت هیچ یک از احزاب عرب شرایط لازم برای پیوستن به دولتی به رهبری او را ندارند.

نتانیاهو همچنان از عملکرد خود در انتخابات ۲۰۲۲ عقب تر است؛ انتخاباتی که در آن لیکود ۳۲ کرسی در کنست به دست آورد و در حال حاضر از حمایت کافی برای تشکیل دولت اکثریت برخوردار نیست. با این حال، کارزار او می تواند از نظرسنجی روز جمعه، به ویژه پس از آخرین افشاگری ها درباره رفتار او پیش از ۷ اکتبر، تا حدی احساس آسودگی کند.

هشدار بن زاید و سفر ناگهانی نتانیاهو به امارات

کارزار انتخاباتی آشفته، هر دو طرف را در وضعیت سردرگمی قرار داده است. مشکلات اخیر نتانیاهو با گزارشی در روزنامه «هاآرتص» در ۸ سپتامبر آغاز شد که بر اساس آن، محمد بن زاید، رئیس امارات، ۳ سال پیش درباره حمله قریب الوقوع حماس به نتانیاهو هشدار داده بود. روزنامه «نیویورک تایمز» نیز در ۲۵ سپتامبر تایید کرد که نتانیاهو و شیخ محمد پیش از حمله حماس با یکدیگر تلفنی صحبت کرده بودند. مدت کوتاهی پس از انتشار این اطلاعات حساس، نتانیاهو در ۲۷ سپتامبر سفری غیرمنتظره و ۴ ساعته به امارات انجام داد.

بر اساس جزئیاتی که به شبکه ۱۲ اسرائیل درز کرده و داده های وب سایت «فلایت رادار ۲۴»، نتانیاهو با یک هواپیمای اجرایی بدون نشان و همراه با مقام های ارشد امنیتی به ابوظبی رفت تا درباره هماهنگی علیه ایران و دیگر مسائل امنیتی منطقه ای با شیخ محمد گفت وگو کند. «المانیتور» در ۲۹ سپتامبر گزارش داده بود که نتانیاهو به طور مستمر بر ابوظبی فشار آورده بود تا زمینه برگزاری این دیدار را فراهم کند.

همان طور که انتظار می رفت، مخالفان نتانیاهو او را به عنوان رهبری شکست خورده به تصویر کشیدند که برای درخواست تکذیب علنی از سوی رئیس امارات درباره اینکه او پیش از کشتار قریب الوقوع حماس به نتانیاهو هشدار داده بود، برای برگزاری این دیدار التماس کرده است. ئاما از نگاه حامیان نتانیاهو، دیدار با رئیس امارات دلیل دیگری بر جایگاه او به عنوان یک رهبر جهانی در سطح بالا بود که برای ایجاد روابط راهبردی مهم ابتکار عمل به خرج می دهد و از آنها محافظت می کند.

نتانیاهو به دنبال بازگرداندن حامیان از دست رفته است

این همان تصویری است که نتانیاهو اصرار دارد آن را ترویج کند. این مقام سیاسی اسرائیلی توضیح داد که در مرحله پایانی یک کارزار انتخاباتی پرتنش، هدف اصلی نتانیاهو بازگرداندن حامیانی است که به صفوف رقبای او پیوسته اند. ۵ انتخابات برگزارشده بین سال های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۲ به اسرائیلی ها نشان داده است که حتی اگر نظرسنجی ها نشان دهند نتانیاهو از هدف خود فاصله دارد، موازنه ها می توانند به سرعت تغییر کنند.

یک هفته پیش از انتخابات سال ۲۰۱۵، یک نظرسنجی نشان می داد لیکود ۲۰ کرسی از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست را به دست خواهد آورد. اما در نهایت رای دهندگان ۳۰ کرسی به این حزب دادند. در ۲۱ اکتبر، یعنی ۶ روز پیش از انتخابات، نتانیاهوی جنیاتکار ۷۷ ساله خواهد شد، در حالی که تلاش می کند برای هفتمین بار به نخست وزیری برسد.