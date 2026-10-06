شفاف سازی افشین درباره ماجرای واردات خودرو توسط نخبگان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، در حاشیه امضای تفاهم‌نامه حمایت از دانشگاه‌های آسیب‌دیده از جنگ که با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی، روسای ۴ بانک و روسای ۴ دانشگاه آسیب‌دیده برگزار شد، در پاسخ به سوالی درباره جزئیات آیین‌نامه ۱۸ بندی حمایت از بازگشت نخبگان گفت: این آیین‌نامه که ذیل ماده ۲ قانون حمایت از نخبگان و در راستای بازگشت آنان به کشور تدوین شده، اتفاق بسیار مبارکی است که همزمان با روز ملی نخبگان رخ داد. این آیین‌نامه شامل ۱۸ ماده حمایتی است.

وی در واکنش به برداشت‌های نادرست در فضای مجازی افزود: برخی افراد که در فضای مجازی درباره این آیین‌نامه صحبت کرده‌اند، احتمالاً متن را با دقت مطالعه نکرده‌اند. اساس این آیین‌نامه، تسهیل بازگشت است، نه اعطای امتیازات بی‌قید و شرط.

تسهیلات واردات تجهیزات و خودرو برای نخبگان

معاون علمی رئیس‌جمهور توضیح داد: نخبه‌ای که قصد بازگشت دارد، ابتدا باید توسط بنیاد ملی نخبگان ارزیابی شود. ما شاخص‌های مشخصی داریم و امتیازات برای کسانی که قصد بازگشت به کشور را دارند، همانند نخبگان داخل کشور محاسبه می‌شود. وقتی یک نخبه از خارج به کشور برمی‌گردد، زندگی و تجهیزات آزمایشگاهی و خودروی شخصی دارد. ما این امکان را فراهم کردیم که اگر نخبه‌ای تمایل داشت، بتواند خودروی شخصی خود را وارد کشور کند؛ یا اگر به دلیل بُعد مسافت، انتقال خودروی خودش مقرون‌به‌صرفه نبود، بتواند از امتیاز واردات یک خودروی معادل (نو یا کارکرده) استفاده کند.

وی افزود: همچنین تجهیزات آزمایشگاهی که فرد با خود می‌آورد، برای یک‌بار بدون پرداخت عوارض گمرکی وارد کشور می‌شود. علاوه بر این، در بحث روادید برای همسر یا اعضای درجه یک خانواده نخبه که ایرانی نیستند، تسهیلات ویژه‌ای پیش‌بینی شده است.

تسهیل در آموزش فرزندان و استخدام سریع

افشین با بیان اینکه برای آموزش فرزندان نخبگان نیز تدابیر لازم اندیشیده شده است، گفت: به محض ورود به کشور، شرایط تحصیل فرزندان در مدارس مورد نظر فراهم می‌شود و در صورت نیاز به آموزش زبان فارسی، وزارت آموزش و پرورش موظف به ارائه خدمات آموزشی به آن‌هاست. همچنین در بحث استخدام، علاوه بر احراز شرایط تخصصی، پروسه‌های اداری و بروکراسی مربوطه به کمتر از دو ماه کاهش یافته است.

وی ادامه داد: برای جذب هیئت علمی نیز طبق طرح "جهت" و "کانکت"، مسیر قانون‌مند شده است. در صورت تشکیل شرکت دانش‌بنیان، فرد می‌تواند از تسهیلات صندوق نوآوری و معاونت علمی استفاده کند و بیمه تأمین اجتماعی و تکمیلی وی نیز برقرار خواهد شد.

تأکید بر شرط «استقرار و بازگشت»

معاون علمی رئیس‌جمهور خاطرنشان کرد: «شرط اصلی استفاده از این تسهیلات، "بازگشت و استقرار در کشور" است. باید حضور فرد و استقرار او توسط معاونت علمی و بنیاد ملی نخبگان تأیید شود. این‌طور نیست که هر فردی در خارج از کشور نخبه باشد، بتواند بدون بازگشت، از مزایای خودرو استفاده کند. این یک آیین‌نامه مترقی و حمایتی است که نمونه‌های مشابه آن در بسیاری از کشورها وجود دارد. امیدواریم با مطالعه دقیق آیین‌نامه، شاهد کمک نخبگان برای توسعه این حمایت‌ها به نخبگان داخل کشور نیز باشیم.