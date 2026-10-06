به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت گرامیداشت هفته فراجا، بخشدار ارم به همراه شهردار تنگ ارم و جمعی از مسئولان محلی با حضور در مقر نیروی انتظامی این بخش ، ضمن تبریک این هفته به فرمانده و کارکنان این نیرو، از زحمات و تلاش‌های شبانه‌روزی آنان در برقراری امنیت و آرامش در سطح بخش قدردانی کرد.

سید حسین جعفری عصر سه شنبه در این بازدید با اشاره به نقش مهم نیروی انتظامی در تأمین امنیت پایدار و خدمت‌رسانی به مردم، بر ضرورت تکمیل کادر پرسنلی و نیروهای وظیفه این بخش تأکید کرد و اظهار کرد: تقویت نیروی انسانی، نقش مستقیمی در ارتقای کیفیت خدمات انتظامی و امنیت پایدار در سطح بخش دارد.

وی همچنین از پیگیری جدی خود برای ارتقای پاسگاه نیروی انتظامی بخش ارم به کلانتری خبر داد و افزود: این مهم با هدف افزایش توان عملیاتی، گسترش خدمات انتظامی و کاهش دغدغه‌های مردم در حال پیگیری است.

بخشدار ارم در ادامه به راه‌اندازی پاسگاه دوم بخش در روستای دهرود سفلی اشاره کرد و آن را گامی مهم در راستای پوشش امنیتی بهتر مناطق روستایی و تسهیل دسترسی مردم به خدمات انتظامی دانست.

فرمانده نیروی انتظامی بخش ارم نیز ضمن تقدیر از حضور مسئولان، گزارشی از عملکرد این نیرو در طول سال ارائه داد و آمادگی کامل نیروی انتظامی را برای همکاری با ادارات و نهادهای محلی در جهت حفظ امنیت و رفاه مردم اعلام کرد.

در پایان این بازدید، سید حسین جعفری، بخشدار ارم، با اهدای گل و لوح تقدیر و هدیه نقدی از کارکنان نیروی انتظامی بخش ارم تقدیر و تشکر کرد.