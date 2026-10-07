رسول آذرگون کارگردان انیمیشن «نابغه و دیو سنگی» در حاشیه سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان، درباره شکل‌گیری ایده اولیه این انیمیشن به خبرنگار مهر اظهار کرد: جرقه اولیه «نابغه و دیو سنگی» از یک دغدغه ذهنی شکل گرفت. پس از مطرح کردن ایده با همکاران و توسعه آن، تلاش کردیم مفاهیم عمیق و کاربردی را از طریق شخصیت‌پردازی، طراحی‌های تصویری و فضاسازی انیمیشن به مخاطب منتقل کنیم.

وی افزود: وقتی برای مخاطب کودک تولید می‌کنیم، نمی‌توان همه مفاهیم را به صورت مستقیم، آموزشی و فلسفی بیان کرد؛ زیرا کودک باید خودش در جریان داستان، شخصیت‌ها و تجربه‌ای که همراه آنها دارد، به مفهوم مورد نظر برسد.

نابغه؛ قهرمانی که اشتباه می‌کند و یاد می‌گیرد

کارگردان «نابغه و دیو سنگی» درباره شخصیت اصلی این اثر گفت: نابغه قرار نیست یک شخصیت کامل و بدون اشتباه باشد. او کودکی خلاق و باهوش است که گاهی تصمیم‌های اشتباه می‌گیرد و همین اشتباه‌ها باعث می‌شود مسیر رشد او شکل بگیرد.

آذرگون ادامه داد: برای ما مهم بود که کودکان ببینند موفقیت فقط به داشتن استعداد یا هوش وابسته نیست، بلکه همکاری با دیگران، پذیرش اشتباه‌ها و تلاش برای بهتر شدن نیز بخش مهمی از مسیر رشد است.

وی درباره انتخاب نام شخصیت‌های اصلی فیلم نیز توضیح داد: واژه «نابغه» برای کودکان واژه‌ای آشناست و در محیط‌هایی مانند مدرسه نیز استفاده می‌شود. این نام از همان ابتدا قرار نبود یک عنوان شعاری باشد، بلکه بخشی از مسیر داستان است؛ کودکی که باید تلاش کند توانایی‌هایش را به دیگران و حتی خودش ثابت کند.

تجربه متفاوت حضور در جشنواره اصفهان

آذرگون با اشاره به حضور «نابغه و دیو سنگی» در سی‌وهشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان اصفهان، فضای این رویداد را متفاوت از بسیاری از جشنواره‌های داخلی دانست و گفت: با بیش از ۳۰ سال فعالیت هنری و بیش از ۱۵ سال تمرکز بر تولید انیمیشن‌های بزرگ، کمتر در جشنواره‌های داخلی حضور پیدا می‌کردم، زیرا احساس می‌کردم بسیاری از آنها انرژی و ارتباط لازم با مخاطب واقعی را ندارند اما فضای جشنواره اصفهان برای من تجربه‌ای متفاوت بود. یکی از جذاب‌ترین بخش‌های این جشنواره، حضور فعال کودکان و نوجوانان به عنوان خبرنگار و داور است. شرکت در نشست‌هایی که پرسشگران آن خود مخاطبان اصلی فیلم هستند، تجربه‌ای ارزشمند و نزدیک به استانداردهای بین‌المللی است.

این کارگردان ادامه داد: جدیت، دقت و نوع نگاه خبرنگاران نوجوان برای من بسیار جالب بود. آنها فقط درباره داستان سوال نمی‌پرسند، بلکه به جزئیاتی مانند شخصیت‌پردازی، موسیقی، روایت و حتی مسائل فنی اثر توجه می‌کنند و این موضوع نشان می‌دهد مخاطب کودک را نباید دست‌کم گرفت.

موسیقی؛ بخشی از روایت برای همراهی مخاطب کودک

آذرگون درباره استفاده از موسیقی و افکت‌های صوتی در «نابغه و دیو سنگی» نیز گفت: موسیقی در این اثر فقط یک عنصر پس‌زمینه نیست، بلکه بخشی از ساختار روایت است و تلاش کردیم متناسب با فضای هر صحنه، حس و ریتم داستان را تقویت کند.

وی در واکنش به برخی نقدهای مطرح‌شده درباره حجم موسیقی در بعضی بخش‌های فیلم اظهار کرد: نقد مخاطبان برای ما ارزشمند است. در فرآیند ساخت اثر تلاش کردیم این مسائل را بررسی کنیم و تا جایی که امکان داشت، تعادل میان موسیقی، افکت و دیالوگ‌ها حفظ شود. در آثاری که برای کودک ساخته می‌شوند، گاهی موسیقی می‌تواند باعث مشارکت بیشتر مخاطب شود؛ اینکه کودک با یک قطعه همراه شود، واکنش نشان دهد یا با فضای فیلم ارتباط برقرار کند، بخشی از تجربه تماشای اثر است.

هر مخاطب می‌تواند برداشت متفاوتی از یک اثر داشته باشد

آذرگون درباره پیام‌های اصلی این انیمیشن گفت: در هر داستان یک نقطه شروع و یک مقصد داریم و تلاش می‌کنیم مخاطب را در این مسیر همراه کنیم، اما اینکه هر فرد چگونه این مسیر را دریافت کند، به تجربه‌ها و نگاه خودش بستگی دارد. قرار نیست همه مخاطبان یک برداشت کاملاً یکسان از یک اثر داشته باشند. مهم این است که داستان بتواند یک دغدغه را مطرح کند و مخاطب را به فکر کردن وادارد.

این کارگردان درباره حضور شخصیت‌های بزرگسال در داستان نیز گفت: شخصیت‌هایی مانند پدربزرگ و مادربزرگ می‌توانند ارتباط خوبی با کودکان برقرار کنند. گاهی یک گفتگوی ساده با یک شخصیت باتجربه می‌تواند مفهومی را منتقل کند که نیازی به توضیح مستقیم و طولانی ندارد.

انیمیشن یک کار کاملاً گروهی است

آذرگون در پایان با اشاره به فرآیند تولید «نابغه و دیو سنگی» گفت: انیمیشن یک پروژه کاملاً گروهی است و پس از شکل‌گیری مدل اولیه، مراحل فشرده پیش‌تولید، تولید و پس‌تولید با همکاری تعداد زیادی از هنرمندان و متخصصان انجام شد. تلاش ما این بود که علاوه بر ساخت یک اثر سرگرم‌کننده برای کودکان، خودمان نیز در مسیر تولید یاد بگیریم و تجربه کسب کنیم. امیدوارم نتیجه این تلاش بتواند با مخاطبان ارتباط برقرار کند و تجربه‌ای ماندگار برای آنها رقم بزند.