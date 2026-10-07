مهیائی: بیش از ۵۰ درصد اقتصاد گلستان در روستاها جریان دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمهدی مهیائی ظهر چهارشنبه در همایش روستا، پیوند نسل ها، مسیر توسعه اظهار کرد: روستاییان و عشایر در امنیت غذایی، تولید محصولات کشاورزی و دامی و حفظ فرهنگ و سنت‌های اصیل ایرانی نقش مهمی دارند.

وی با اشاره به محدودیت‌ها و مشکلات موجود در روستاها افزود: اگرچه سطح خدمات در بسیاری از روستاها همچنان با شهرها فاصله دارد، اما با وجود این مشکلات، بیش از ۵۰ درصد اقتصاد استان گلستان در روستاها جریان دارد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان ادامه داد: طی سال‌های پس از انقلاب اقدامات گسترده‌ای برای توسعه زیرساخت‌های روستایی انجام شده و امروز ۱۰۰ درصد روستاهای استان از برق، بیش از ۹۹ درصد از گاز و حدود ۹۸ درصد از راه‌های روستایی از آسفالت برخوردار هستند.

مهیائی اظهار کرد: حدود ۶۲ درصد واحدهای مسکونی روستایی گلستان نیز بهسازی و نوسازی شده که این میزان حدود پنج درصد بالاتر از متوسط کشوری است.

وی با اشاره به رشد اعتبارات روستایی گفت: در سال ۱۴۰۰ حدود هزار میلیارد تومان از محل مالیات بر ارزش افزوده به حساب دهیاری‌های استان واریز شد که این رقم در سال ۱۴۰۴ به حدود دو هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسید و در شش ماه نخست امسال نیز حدود هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان به حساب دهیاری‌های گلستان واریز شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان افزود: در سال ۱۴۰۰ سرانه ارزش افزوده به ازای هر شهروند گلستانی حدود ۵۰ هزار تومان بود، در حالی که این رقم در یکی از استان‌های برخوردار به حدود دو میلیون تومان می‌رسید و اختلاف ۴۰ برابری وجود داشت.

وی ادامه داد: با پیگیری‌های انجام‌شده، این سرانه در سال ۱۴۰۴ برای هر گلستانی به حدود دو میلیون تومان افزایش یافت و فاصله با استان‌های برخوردار از ۴۰ برابر به حدود چهار برابر کاهش پیدا کرد.

مهیائی همچنین به روند اجرای پروژه‌های عمرانی روستایی اشاره کرد و گفت: بر اساس اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان، در سال ۱۴۰۳ تعداد ۴۶۱ پروژه روستایی از اعتبارات عمرانی استانی بهره‌مند شدند که این تعداد در سال ۱۴۰۴ به ۵۸۰ پروژه افزایش یافت.

وی افزود: این پروژه‌ها در سال ۱۴۰۴ حدود ۵۶ درصد پیشرفت فیزیکی داشته‌اند و برای اجرای پروژه‌های روستایی در سال ۱۴۰۴ حدود هزار و ۳۷۰ میلیارد تومان و برای سال ۱۴۰۵ نیز حدود هزار و ۷۵۰ میلیارد تومان اعتبار پیش‌بینی شده است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گلستان خاطرنشان کرد: تداوم حمایت از روستاها و توجه به زیرساخت‌های عمرانی، زمینه تقویت تولید، اشتغال و ماندگاری جمعیت در مناطق روستایی را فراهم می‌کند.