برگزاری سومین مانور نظارت بر فروشگاه‌های عرضه آفت‌کش‌های گیاهی در فارس

شیراز -سومین مانور سراسری نظارت بر فروشگاه‌های عرضه‌کننده آفت‌کش‌های گیاهی با شعار«پایش آفت‌کشاورزی؛ کشاورزی ایمن، سلامت و امنیت غذایی» همزمان با سراسر کشور در استان فارس برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سومین مانور سراسری نظارت بر فروشگاه‌های عرضه‌کننده آفت‌کش‌های گیاهی با شعار «پایش آفت‌کشاورزی؛ کشاورزی ایمن، سلامت و امنیت غذایی» صبح چهارشنبه همزمان با سراسر کشور در استان فارس برگزار شد.

جاوید عباسی، مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی فارس، در جمع خبرنگاران گفت: این مانور در روزهای ۲۴ و ۲۵ آذر ماه با هدف ارتقای سطح سلامت جامعه، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و اطمینان از تولید و عرضه محصولات کشاورزی سالم و عاری از سموم غیرمجاز اجرا شد.

وی افزود: علاوه بر تولید پایدار محصولات کشاورزی و تأمین امنیت غذایی، حفظ سلامت محصولات کشاورزی و سلامت مصرف کنندگان این محصولات از اولویت‌های سازمان جهاد کشاورزی استان فارس است.

عباسی تصریح کرد: در جریان این رزمایش که با همکاری سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی فارس، اداره کل تعزیرات حکومتی، اداره اماکن نیروی انتظامی، اتاق اصناف کشاورزی، مرکز تحقیقات و آموزش کشاورزی و منابع طبیعی و… برگزار شد، کارشناسان با حضور میدانی، عرضه آفت‌کش‌های گیاهی مجاز و غیر مجاز، پروانه فعالیت و حضور مسئول فنی، نحوه نگهداری، عرضه، اصالت سموم و رعایت ضوابط فنی و قانونی را مورد بررسی و پایش قرار دادند.

وی تأکید کرد: این مانور نه تنها به ارتقای کیفیت و سلامت محصولات کشاورزی کمک می‌کند، بلکه نقش کلیدی در تضمین امنیت غذایی و کاهش مخاطرات ناشی از استفاده نادرست آفت‌کش‌ها دارد.

مدیر حفظ نباتات سازمان جهاد کشاورزی استان فارس خاطرنشان کرد: عرضه سموم داکونیل، پارکوات، دیازینون، دورسبان، فیپرونیل ۸۰%، قرص فسفید آلمونیوم و فسفر دوزنگ در فروشگاه‌های سموم تخلف محسوب شده و مصرف سموم داکونیل، پارکوات، دیازینون، دورسبان، فیپرونیل ۸۰%، در باغ‌ها و مزارع توسط کشاورزان ممنوع است.

عباسی ادامه داد: برگزاری این مانور نقش مهمی در پیشگیری از عرضه و مصرف سموم غیرمجاز، هدایت بهره‌برداران به استفاده صحیح و مسئولانه از آفت‌کش‌ها و در نهایت افزایش سلامت محصولات کشاورزی و امنیت غذایی شهروندان دارد. لذا به کشاورزان توصیه می‌شود که سموم مورد نیاز خود را با مشورت کارشناسان گیاه پزشکی و بر اساس نسخه گیاه پزشکی و از طریق داروخانه‌های مجاز گیاه پزشکی تهیه کنند.

