به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالعلی کیان‌مهر شامگاه چهارشنبه در نشست با فعالان اقتصادی که با حضور لاهوتی معاون وزیر صنعت معدن و تجارت و رئیس سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران برگزار شد، اظهار کرد: توسعه زیرساخت‌های شهرک‌های صنعتی، یکی از الزامات رونق تولید و تسهیل سرمایه‌گذاری در استان است و تلاش می‌کنیم با تکمیل این زیرساخت‌ها، زمینه فعالیت بهتر واحدهای تولیدی فراهم شود.

وی با اشاره به رویکرد مدیریت استان در حمایت از بخش تولید، افزود: خود را موظف می‌دانیم در قبال مشکلات تولیدکنندگان پاسخگو باشیم و از همه صنعتگران و فعالان اقتصادی بابت موانع موجود در مسیر تولید عذرخواهی می‌کنیم.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با بیان اینکه مدیریت استان به‌صورت میدانی مسائل واحدهای تولیدی را پیگیری می‌کند، گفت: تاکنون ۴۵ بار به گنبدکاووس و منطقه اینچه‌برون سفر کرده‌ام تا مشکلات از نزدیک بررسی و برای رفع آنها تصمیم‌گیری شود و روند حمایت از تولید و سرمایه‌گذاری با سرعت بیشتری دنبال شود.

کیان‌مهر با تأکید بر توزیع عادلانه امکانات و منابع در سطح استان، اظهار کرد: تخصیص تسهیلات، اعتبارات و حمایت از طرح‌های اقتصادی با رویکرد عدالت‌محور در دستور کار قرار دارد و جلسات کارشناسی مربوط به این حوزه به‌صورت مستمر برگزار می‌شود.

وی توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر را از برنامه‌های راهبردی استان برشمرد و گفت: تاکنون ۵۰۰ هکتار زمین برای احداث نیروگاه‌های خورشیدی در اختیار سرمایه‌گذاران قرار گرفته، ۵۰ مگاوات نیروگاه خورشیدی به بهره‌برداری رسیده و تا پایان سال نیز ۲۰۰ مگاوات دیگر به ظرفیت تولید برق استان افزوده خواهد شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار گلستان با تأکید بر اینکه رونق تولید، حفظ اشتغال و تسهیل سرمایه‌گذاری از اولویت‌های اصلی استان است، خواستار همکاری همه دستگاه‌های اجرایی برای رفع موانع پیش‌روی فعالان اقتصادی شد.

کیان مهر اظهار کرد: مدول دوم تصفیه‌خانه فاضلاب این شهرک صنعتی با اعتباری بالغ بر ۷۶ میلیارد به بهره‌برداری رسید.