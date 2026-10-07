به گزارش خبرنگار مهر، سید فواد حسینی ظهر چهارشنبه در نشست تخصصی شورای قرآن، عترت و نماز استان کردستان، اظهار کرد: تربیت دانش‌آموزان بدون توجه به ابعاد دینی و معنوی، فرآیندی کامل نخواهد بود و نماز جایگاه ویژه‌ای در نظام تربیتی مدارس دارد.

وی افزود: رویکرد آموزش و پرورش باید به گونه‌ای باشد که اقامه نماز صرفاً در قالب اجرای یک دستورالعمل اداری دنبال نشود، بلکه به یک فرهنگ پایدار و زیسته در میان دانش‌آموزان و فضای مدرسه تبدیل شود.

مدیرکل آموزش و پرورش کردستان با تأکید بر ضرورت توجه ویژه مدارس به برنامه‌های نماز بیان کرد: مدیران مدارس باید این موضوع را در برنامه‌ریزی‌های روزانه و ماهانه خود به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی فعالیت‌های پرورشی مورد توجه قرار دهند.

حسینی ادامه داد: روند اجرای برنامه‌های نماز در مدارس استان مطلوب است، اما این وضعیت نباید موجب توقف در مسیر پیشرفت شود و لازم است کیفیت برنامه‌ها به صورت مستمر ارتقا پیدا کند.

وی خاطرنشان کرد: هدف نهایی، اجرای برنامه‌هایی است که بتواند تأثیر واقعی و ماندگاری بر روحیه و شخصیت دانش‌آموزان داشته باشد؛ بنابراین کیفیت اجرا و نحوه ارائه برنامه‌های فرهنگی از اهمیت بالایی برخوردار است.

جشن تکلیف و توانمندسازی کارشناسان در دستور کار

در ادامه این نشست، نعمت‌الله مرادی، معاون پرورشی و فرهنگی اداره‌کل آموزش و پرورش کردستان، با ارائه گزارشی از برنامه‌های این حوزه، اظهار کرد: جشن‌های تکلیف دانش‌آموزان از جمله برنامه‌های مهم تربیتی است که باید با برنامه‌ریزی مناسب و متناسب با نیازهای دانش‌آموزان برگزار شود.

وی افزود: برای ارتقای سطح تخصصی فعالان حوزه قرآن و عترت، دوره‌های توانمندسازی کارشناسان این حوزه نیز در دستور کار قرار گرفته است تا ظرفیت تخصصی مدارس در زمینه آموزش و فعالیت‌های دینی تقویت شود.

معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش کردستان از اجرای بازدیدهای میدانی در مناطق ۱۶‌گانه استان خبر داد و گفت: عملکرد مدارس در حوزه فعالیت‌های پرورشی و فرهنگی به صورت مستمر مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌گیرد.

مرادی با اشاره به میزبانی کردستان از اجلاس سراسری نماز دانش‌آموزی، بر ضرورت برگزاری اجلاس‌های تخصصی نماز در مدارس استان تأکید کرد و افزود: این برنامه‌ها باید با رویکردی منسجم و هماهنگ با سیاست‌های کشوری توسعه پیدا کند.

وی یادآور شد: میزبانی این رویداد ملی فرصت مناسبی برای تقویت برنامه‌های نماز در مدارس کردستان و استفاده از ظرفیت‌های موجود برای توسعه فعالیت‌های فرهنگی و تربیتی است.

در پایان این نشست، بر تدوین برنامه‌های عملیاتی جدید برای مناطق ۱۶‌گانه آموزش و پرورش و همچنین پایش مستمر کیفیت اجرای برنامه‌های فرهنگی و اقامه نماز در مدارس تأکید شد.