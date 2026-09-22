تأکید آموزش و پرورش لرستان بر اختصاص ۳۰ دقیقه زمان نماز در مدارس

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه تخصصی کارگروه «نماز و نسل نو» با حضور حجتاله مؤمنی معاون پرورشی و فرهنگی، زهرا نظری معاون آموزش متوسطه و جمعی از اعضای کارگروه در ادارهکل آموزش و پرورش استان برگزار شد و نحوه اجرای بخشنامه ۱۳ بندی مرتبط با اقامه نماز در مدارس مورد بررسی قرار گرفت.
نماز باید به بخشی از جریان تربیتی مدارس تبدیل شود
حجتاله مؤمنی، معاون پرورشی و فرهنگی ادارهکل آموزش و پرورش لرستان، با تأکید بر نقش نماز در فرآیند تربیت دینی دانشآموزان اظهار کرد: اقامه نماز در مدارس باید از قالب برنامهای مناسبتی فراتر رفته و به بخشی مستمر از جریان تربیتی مدرسه تبدیل شود.
وی افزود: بر همین اساس، اجرای دقیق مفاد بخشنامه وزارتی، بهویژه اختصاص زمان مشخص برای نماز، باید در برنامه مدارس مورد توجه قرار گیرد.
استفاده از ظرفیت ائمه جماعات و مربیان پرورشی
معاون پرورشی و فرهنگی آموزش و پرورش لرستان استفاده از ظرفیت ائمه جماعات، طلاب طرح امین، مربیان و معاونان پرورشی و تشکلهای دانشآموزی را از زمینههای مؤثر برای تقویت نماز جماعت در مدارس عنوان کرد.
مؤمنی گفت: بهرهگیری از این ظرفیتها میتواند به ارتباط بیشتر دانشآموزان با مسجد و معارف دینی کمک کند.
اختصاص ۳۰ دقیقه زمان نماز در برنامه مدارس
در این نشست همچنین بر هماهنگی میان برنامههای آموزشی و تربیتی مدارس تأکید شد تا مدیران و عوامل اجرایی، بدون ایجاد اخلال در نظم آموزشی، زمان ۳۰ دقیقهای نماز را در برنامه هفتگی مدارس یکنوبته و دونوبته پیشبینی کنند.
اجرای ۸۰۰ برنامه آموزشی و ترویجی برای خانوادهها
پیرداده، رئیس اداره قرآن، عترت و نماز آموزش و پرورش لرستان نیز عملیاتیسازی مفاد بخشنامه وزارتی و تبدیل برنامههای ابلاغی به اقدامات منسجم و قابل ارزیابی در مدارس را از محورهای اصلی این حوزه دانست.
وی اعلام کرد: در همین چارچوب، اجرای ۸۰۰ برنامه آموزشی و ترویجی ویژه خانوادهها با استفاده از ظرفیت ۳۰ نفر از کارشناسان و استادان حوزه خانواده و نماز در شهرستانها و مناطق استان پیشبینی شده است.
در این نشست بر ضرورت اجرای منسجم برنامههای مرتبط با اقامه نماز، هماهنگی میان بخشهای آموزشی و پرورشی و استفاده از ظرفیتهای تخصصی موجود برای تقویت فرهنگ نماز در مدارس تأکید شد.
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