به گزارش خبرنگار مهر، مجید سلحشور عصر سه شنبه در گفتگویی رسانهای اظهار کرد: از ابتدای اجرای نهضت ملی مسکن تاکنون در قالبهای مختلف شامل مسکن روستایی، بافت فرسوده، مسکن خودمالک شهری، مسکن محرومان و سایر قالبهای طرح حمایتی مسکن واحدهایی در استان هرمزگان تحویل شده است.
وی افزود: در حال حاضر بیش از ۵۴ هزار واحد در قالبهای مختلف نهضت ملی مسکن در استان هرمزگان در حال ساخت است که این میزان پس از استان فارس با ۷۴ هزار واحد، هرمزگان را در رتبه دوم کشور از نظر تعداد واحدهای در حال اجرای طرح حمایتی مسکن قرار داده است.
مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان، بیان کرد: حجم بالای پروژههای مسکن در استان نشان دهنده میزان بالای تقاضا است و تعداد واحدهای در حال ساخت در هرمزگان به تنهایی تقریباً معادل مجموع واحدهای در حال اجرای چندین استان کشور است.
سلحشور، ادامه داد: این ۵۴ هزار واحد شامل قالبهای مختلف از جمله مسکن محرومان، واگذاریهای گروهی، شرکتهای تعاونی که زمین در اختیار آنها قرار گرفته و پروژههای انبوهسازی در شهرهای مختلف استان است.
تأمین به موقع آورده متقاضیان برای جلوگیری از کندی پروژهها
وی با اشاره به منابع مالی اجرای نهضت ملی مسکن، گفت: در طرح نهضت ملی مسکن دو منبع اصلی تأمین مالی شامل آورده متقاضیان و تسهیلات بانکی وجود دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان، افزود: در بخش تسهیلات بانکی طی یک سال گذشته با ورود استاندار و پیگیریهای انجام شده وضعیت بانکهای استان مناسب شده و همکاری خوبی در این زمینه وجود دارد، اما در بخش پرداخت آورده متقاضیان همچنان با مشکلاتی مواجه هستیم.
سلحشور، تأکید کرد: اگر منابع مالی مورد نیاز پروژهها به موقع تأمین نشود، روند اجرای پروژهها با مشکل مواجه میشود و کند شدن روند اجرا میتواند آثار تورمی و اقتصادی خود را در قیمت تمام شده واحدها نشان دهد.
وی از متقاضیان خواست متناسب با مبالغ اعلام شده سهم آورده خود را تکمیل کنند.
تسهیلات ۴۰۰ میلیون تومانی برای دهکهای یک تا چهار
مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان، گفت: برای کمک به تکمیل سهم آورده متقاضیان وزارت راه و شهرسازی برای دهکهای یک تا چهار به ازای هر نفر ۴۰۰ میلیون تومان تسهیلات در نظر گرفته است که از طریق سازمان ملی زمین و مسکن تأمین میشود.
سلحشور، افزود: این روند آغاز شده و پروژه به پروژه در حال بررسی است تا افرادی که در دهکهای یک تا چهار قرار دارند، بتوانند از این تسهیلات برای تکمیل سهم آورده خود استفاده کنند.
وی بیان کرد: برای سایر دهکها نیز پس از اجرای برنامه مربوط به دهکهای یک تا چهار برنامههایی برای کمک در قالب تسهیلات به منظور تکمیل سهم آورده متقاضیان وجود دارد تا پروژهها سریعتر به پایان برسند و آثار تورمی کمتری بر این پروژهها تحمیل شود.
امکان بررسی مجدد تسهیلات بازسازی واحدهای آسیبدیده
مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان در پاسخ به پرسشی درباره واحدهای آسیب دیده از زلزله آبان ۱۴۰۰ و نیمهتمام ماندن عملیات بازسازی برخی واحدها، گفت: موضوع بازسازی در قانون مشخص است و متولی آن بنیاد مسکن انقلاب اسلامی است و تسهیلات مربوطه نیز از سوی این بنیاد پرداخت میشود.
سلحشور، ادامه داد: هزینه عملیات نیز توسط متقاضی تأمین میشود و در صورتی که به دلیل کمبود منابع کار نیمه تمام مانده باشد، موضوع قابل بررسی است؛ البته این تسهیلات فقط یک بار تعلق میگیرد، اما در صورت همکاری بانکها امکان معرفی برای کمک مجدد وجود دارد.
وی درباره میزان اقساط این تسهیلات، اظهار کرد: وامهای بازسازی متفاوت است و تسهیلات ۳۰۰ میلیون تومانی با سود پنج درصد نیز وجود دارد.
مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان، افزود: تسهیلات نهضت ملی مسکن با این وامها متفاوت است و در قالب نهضت ملی مسکن تسهیلات با سود ۲۳ درصد پرداخت میشود.
سلحشور، بیان کرد: وام صندوق ملی مسکن نیز متفاوت است و برای مثال به ازای هر نفر ۲۰۰ میلیون تومان با سود صفر درصد و صرفاً با دریافت کارمزد پرداخت میشود.
مصالح پای کار برای پیمانکاران مسکن
وی درباره اختصاص مصالح ساختمانی دولتی برای کاهش آورده متقاضیان، گفت: سازوکاری برای اختصاص سهمیه مصالح ساختمانی دولتی به این شکل وجود ندارد، اما به پیمانکاران به عنوان مصالح پای کار کمک میشود.
مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان، اظهار کرد: در استان حدود یک هزار و ۷۰۰ واحد مسکن مهر نیز وجود دارد که رو به اتمام است و تلاش میکنیم در نهایت طی شش ماه آینده کل مسکن مهر باقیمانده هرمزگان را به پایان برسانیم.
سلحشور، افزود: به پیمانکاران واجد شرایط میتوان مصالح پای کار نیز کمک کرد.
پیشبینی تحویل ۴۵۰۰ واحد مسکن تا پایان سال
وی درباره ثبتنام متقاضیان جدید در طرح نهضت ملی مسکن نیز، گفت: سامانه در حال حاضر بسته است و به محض باز شدن سامانه شهرهای مختلف میتوانند برای ثبتنام اقدام کنند.
مدیرکل راه و شهرسازی هرمزگان در پایان، گفت: پیشبینی میکنیم تا پایان سال ۴۵۰۰ واحد مسکن در سراسر استان به بهرهبرداری برسد و تحویل متقاضیان شود، البته تحقق این موضوع منوط به وضعیت اقتصادی است.
نظر شما