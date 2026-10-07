تجلیل مقام شهدا، ضرورتی برای انتقال روحیه جهادی به نسل های آینده است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام فرهاد دهقانی، ظهر چهارشنبه در مراسم یادواره شهدای دفاع مقدس که در سالن سلامت دانشگاه علوم پزشکی بم برگزار شد، ضمن تجلیل از حضور مقتدرانه مردم در مناسبت‌های مختلف، آن را نشانه‌ای از وفاداری به مسیر شهدا و مایه دلگرمی دانست.

وی با اشاره به ضرورت حفظ مسیر صحیح و پرهیز از انحراف، بر اهمیت توجه به امانت‌های عمومی و رعایت حقوق بیت‌المال تأکید کرد.

وی با یادآوری آموزه‌های رهبری و امام راحل (ره)، خاطرنشان کرد: رهبر معظم انقلاب همواره بر بزرگداشت شهدا و تبیین خاطرات آنان تأکید داشتند و هدف از این امر، انتقال معنویت، تقوا و روحیه جهادی به نسل‌های آینده است تا ارزش‌های دفاع مقدس در میان ملت زنده بماند.

امام جمعه بم همچنین با اشاره به چالش‌های دوران جنگ، تصریح کرد: ملت ایران در برابر فشارهای ناشی از جنگ تحمیلی، نه تنها تزلزل نیافت، بلکه از نظر علمی و فرهنگی رشد چشمگیری را تجربه کرده و اراده‌ای پولادین در برابر دشمن از خود نشان داد.

دهقانی، با یادبود فرماندهان بزرگ نظامی که در جریان جنگ‌ها جان خود را فدا کردند، بر تداوم مقاومت و ایستادگی ملت در عرصه‌های مختلف اجتماعی و سیاسی تأکید کرد.

شهدا با ایثار خود، به ملت ایران عزت و آبرو بخشیدند

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بم نیز در مراسم یادبود شهدای دفاع مقدس، بر ضرورت حفظ وحدت ملی و هوشیاری در برابر تهدیدات ناشی از جنگ‌های ترکیبی تأکید کرد.

سرهنگ مصطفی دهقانیان، در این مراسم با یاد و خاطره شهدای گرانقدر، خاطرنشان کرد: یادواره‌های شهدا بیش از آنکه برای خود شهدا باشد، برای یادآوری مسئولیت‌های ما در قبال خون‌های ریخته شده است.

وی اظهار داشت: ما بدهکار شهدای خود هستیم؛ آن‌ها از جان، خانواده و تمام تعلقات دنیوی خود گذشتند تا امروز ما در عزت زندگی کنیم و در واقع، شهدا با ایثار خود، به ملت ایران آبرو بخشیدند.

فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه شهرستان بم با اشاره به ویژگی‌های اخلاقی رزمندگان در دوران دفاع مقدس، افزود: بیش از ۹۰ درصد شهدای ما در جنگ هشت ساله، جوان بودند و آن‌ها با آگاهی کامل از پیامدهای ایثار خود، از دین و وطن گذشتند تا سدی در برابر دشمن باشند که این الگوی رفتاری، همان چیزی است که امروز جامعه ایران به آن نیاز دارد.

وی همچنین با تحلیل شرایط حساس منطقه، نسبت به تهدیدات نوین هشدار داد و تصریح کرد: امروزه دشمن به‌جای نبرد نظامی مستقیم، به‌ دنبال ایجاد انشقاق و دو قطبی‌سازی در میان جامعه است و ما باید نسبت به نقش فضای مجازی در جنگ‌های نرم و ایجاد شبهه، هوشیار باشیم تا گرفتار بازی‌های روانی دشمن نشویم.

دهقانیان، وحدت را تنها راه مقابله با تضعیف نظام و ملت دانست و افزود: ما باید مانند کشتی‌ای که همه بر روی آن سوار هستیم، از سوراخ شدن آن جلوگیری کنیم؛ چرا که آسیب به بخشی از جامعه، به معنای آسیب به کل ملت و نظام است و تنها با داشتن وحدت و یکپارچگی است که می‌توانیم اراده ملت ایران را بر دشمنان تحمیل کنیم.

الگوبرداری از سیره شهدای سلامت در مدیریت درمانی

رئیس دانشگاه علوم پزشکی بم هم با اشاره به جایگاه والای شهدای عرصه سلامت، بر ضرورت بهره‌گیری از سیره و اخلاق این عزیزان در مسیر ارتقای خدمات بهداشتی و درمانی منطقه تأکید کرد.

علی رادفر، در مراسم یاد و خاطره شهدای حوزه سلامت، با بیان جایگاه رفیع شهدا، اظهار داشت: شهدا جایگاهی فراتر از درک مادی دارند و امید است که ما با الگوبرداری از مدیریت و اخلاق آنان، مورد عنایت الهی قرار گیریم.

وی با اشاره به پیشینه خدمت‌رسانی جامعه سلامت، افزود: حوزه بهداشت و درمان این توفیق را داشته است که از آغاز انقلاب اسلامی، از دوران دفاع مقدس گرفته تا دوران مقابله با پاندمی کرونا، همگام با سایر اقشار جامعه در خدمت به میهن و مردم باشد؛ این تداوم در خدمت، توفیقی بزرگ برای جامعه سلامت محسوب می‌شود.

وی همچنین با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ شهادت، خاطرنشان کرد: حفظ این فرهنگ و توجه به دستاوردهای آنان موضوعی حیاتی است، به‌ ویژه در حوزه سلامت، باید نگاهی ویژه داشت؛ از این رو، توجه به این موضوع در دانشگاه علوم پزشکی بم از اولویت‌های اصلی مسئولان این دانشگاه قرار دارد.

وی در پایان، سیره و روش زندگی شهدا را از افتخارات بزرگ مجموعه سلامت بم دانست و هدف دانشگاه را بهره‌گیری از برکات و مسیر طی شده توسط شهدای گرانقدر در ارتقای خدمات درمانی اعلام کرد.