امام جمعه بم: دشمنی آمریکا با ایران ریشه در ماهیت اسلام‌ گرایی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام فرهاد دهقانی، در خطبههای نماز جمعه این هفته بم با اشاره به آیه ۲۱۷ سوره بقره، اظهار داشت: دشمنان قسمخورده انقلاب اسلامی، مادامی که ما در مسیر دین، اسلام و تمدنسازی حرکت میکنیم، دست از قتال و دشمنی برنمیدارند.
وی افزود: تقویم انقلاب اسلامی سرشار از خیانتها، جنایات و کودتاهای آمریکایی است که در پسِ بسیاری از تفاهمها پنهان شده بود، و این در حالی است که مشکل اصلی دشمن با جمهوری اسلامی، ماهیت انسانساز و استقلالطلبانه ماست، نه مسئله نفت و گاز که صرفاً بهانهای برای غارت منابع کشور است.
کودتای نوژه؛ سندی بر جنایات دشمن به نام «ایراندوستی»
امام جمعه بم با یادآوری سالروز کودتای نافرجام «نوژه» در هجدهم تیرماه، تصریح کرد: دشمنان با شعار دروغین «ایراندوستی» و «نجات مردم»، طرحی را برنامه ریزی کرده بودند که حتی کشته شدن ۵ میلیون ایرانی برایشان اهمیتی نداشت.
وی افزود: عملیات موسوم به «نقاب» در واقع تفکری آمریکایی برای ضربه زدن به انقلاب بود که با هوشیاری ملت ایران ناکام ماند.
حجتالاسلام دهقانی، با تأکید بر اینکه تعامل سازنده با جهان تنها از موضع قدرت امکانپذیر است، گفت: کشوری میتواند با جهان گفتگو و تعامل سازنده داشته باشد که در برابر قلدرها ایستادگی کند وکشوری که با عقبنشینی در برابر استکبار، راه را برای نفوذ دشمن باز بگذارد، روز به روز با افول و شکست مواجه خواهد شد.
تضعیف ارکان نظام، راهبرد دائمی دشمن
وی در ادامه با بیان اینکه دشمنان نقاط قوت نظام از جمله مجلس خبرگان رهبری را هدف قرار دادهاند، افزود: تخریب ارکان نظام و جایگاههای اثرگذار، از برنامههای مستمر معاندان است؛ چنانکه در مقاطع حساس، شاهد ایستادگی و تصمیمات شجاعانه خبرگان ملت بودیم که خشم دشمنان را برانگیخت.
امام جمعه بم به تهدیدات فیزیکی دشمن علیه زیرساختهای کشور اشاره کرد و گفت: اگرچه دشمن همواره به دنبال ضربه زدن به زیرساختهای فیزیکی همچون نیروگاهها و تأسیسات انرژی است، اما باید بدانیم زیرساختهای فرهنگی، به ویژه مسئله «عفاف و حجاب»، حیاتیتر از هر زیرساخت دیگری است.
هجمه به زیرساختهای فرهنگی
حجتالاسلام دهقانی، تأکید کرد: دشمنان بهطور غیرمستقیم برای تضعیف زیرساخت حیا و عفاف برنامهریزی میکنند؛ چراکه میدانند اگر این خاکریز فرهنگی حفظ شود، جرأت تعرض به سایر بخشهای کشور را نخواهند داشت.
وی گفت: دشمن با هدف قرار دادن چادر و حجاب به عنوان نماد عزت و آبروی خانواده، سعی دارد ضربات جبرانناپذیری به هویت ملی و دینی ما وارد کند که هزینههای سنگینی را بر جامعه تحمیل کرده است.
وی خاطرنشان کرد: حفظ و حراست از این زیرساختهای هویتی، ضامن امنیت پایدار و سد محکمی در برابر تمام فتنههای سخت و نرم استکبار جهانی است.
حضور میلیونی مردم، پیام حماسه و خونخواهی بود
امام جمعه بم با اشاره به مراسم تشییع و تدفین پیکر رهبر شهید، خاطرنشان کرد: این حضور میلیونی در ایران و عراق، حضوری عادی نبود؛ این حضور همراه با شعارهای «انتقام» بود و آرامش دشمنان را برهم زد.
وی افزود: مردم ما با وجود تهدیدات، شاهکار کردند و پیام روشنی به مسئولین دادند که در مسیر خونخواهی رهبر شهید، شجاعانه گام بردارند و بدانند که ملت در کنار آنهاست.
رهبر شهید، پناهگاه مردم در سختیها بود
حجتالاسلام دهقانی، با یادآوری شخصیت والای رهبر شهید گفت: ما کسی را از دست دادیم که در تمامی سختیها، از شهادت حاج قاسم سلیمانی تا مشکلات کشور، تکیهگاه و پناهگاه قلبهای ما بود و مظلومیت شهادت ایشان و خانواده شان، داغی سنگین بر دلهای امت اسلامی گذاشت.
وی افزود: ما همواره شعار میدادیم که «سرباز و جانفدای شماییم»، اما او بود که جانش را فدای ما کرد.
امام جمعه بم تصریح کرد: امروز همه مظلومان و حتی دشمنان، منتظر نحوه واکنش و انتقام ایران در برابر این جنایت بزرگ هستند و این خواسته عمومی، اولویت نخست ملت است که نباید در آن کوچکترین کوتاهی صورت گیرد.
امام جمعه بم در پایان تأکید کرد: غیرت دینی مردم و پرچمهای سرخ خونخواهی که در دست دارند، نشان میدهد که تا زمان تحقق انتقام خون این رهبر مجاهد و خانواده شهیدشان، امت اسلامی آرام نخواهد گرفت و مسئولان باید در این مسیر با قاطعیت و بدون هراس از دشمن، تصمیمات لازم را اتخاذ کنند.
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