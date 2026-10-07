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۱۵ مهر ۱۴۰۵، ۱۶:۴۰

زایمان موفق مادر باردار در آمبولانس اورژانس ۱۱۵ دیشموک

زایمان موفق مادر باردار در آمبولانس اورژانس ۱۱۵ دیشموک

یاسوج- رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد از انجام موفق زایمان یک مادر باردار در آمبولانس اورژانس ۱۱۵ در مسیر انتقال از روستای لیراب دیشموک به مرکز درمانی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز غفار فرد گفت: ساعت ۰۵:۱۴ صبح، وقوع مورد درد زایمان در روستای لیراب دیشموک به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد و بلافاصله کارشناسان اورژانس ۱۱۵ شهرستان کهگیلویه به محل اعزام شدند.

وی افزود: در جریان انتقال مادر به مرکز درمانی، حدود ساعت ۰۶:۲۸ صبح، نوزاد در داخل آمبولانس اورژانس ۱۱۵ متولد شد و کارشناسان اورژانس پس از انجام اقدامات اولیه و مراقبت‌های لازم، وضعیت مادر و نوزاد را پایدار کردند.

رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: مادر و نوزاد پس از طی مراحل اولیه مراقبتی، با حال عمومی پایدار به درمانگاه دیشموک تحویل داده شدند.

غفار فرد با قدردانی از تلاش کارکنان اورژانس ۱۱۵ شهرستان کهگیلویه گفت: این مأموریت با تلاش احمدرضا اوشان و کامران جاودان، از کارشناسان اورژانس ۱۱۵، با موفقیت انجام شد.

کد مطلب 6971066

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