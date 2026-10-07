زایمان موفق مادر باردار در آمبولانس اورژانس ۱۱۵ دیشموک

به گزارش خبرگزاری مهر، پرویز غفار فرد گفت: ساعت ۰۵:۱۴ صبح، وقوع مورد درد زایمان در روستای لیراب دیشموک به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد و بلافاصله کارشناسان اورژانس ۱۱۵ شهرستان کهگیلویه به محل اعزام شدند.

وی افزود: در جریان انتقال مادر به مرکز درمانی، حدود ساعت ۰۶:۲۸ صبح، نوزاد در داخل آمبولانس اورژانس ۱۱۵ متولد شد و کارشناسان اورژانس پس از انجام اقدامات اولیه و مراقبت‌های لازم، وضعیت مادر و نوزاد را پایدار کردند.

رئیس اورژانس ۱۱۵ کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: مادر و نوزاد پس از طی مراحل اولیه مراقبتی، با حال عمومی پایدار به درمانگاه دیشموک تحویل داده شدند.

غفار فرد با قدردانی از تلاش کارکنان اورژانس ۱۱۵ شهرستان کهگیلویه گفت: این مأموریت با تلاش احمدرضا اوشان و کامران جاودان، از کارشناسان اورژانس ۱۱۵، با موفقیت انجام شد.