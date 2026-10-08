خون شهدای میناب رسواکننده استکبار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام صمد بهرامی صبح پنجشنبه در جریان بازدید از مناطق عملیاتی جنوب و مقتل شهدای مدرسه شجره طیبه، جنایات رژیم صهیونیستی و آمریکا را سند توحش استکبار خواند و بر ضرورت «جهاد تبیین» با الگوگیری از مکتب حضرت زینب (س) تاکید کرد.

وی در جریان این سفر میدانی، با حضور در مقتل شهدای مظلوم مدرسه «شجره طیبه» در میناب، ضمن قرائت فاتحه و ادای احترام به مقام شامخ این لاله‌های خونین، در جمع رزمندگان به تشریح ابعاد جنایات جبهه باطل و رسالت خطیر امروز جامعه پرداخت.

حجت‌الاسلام بهرامی با اشاره به جنایت خونین دولت تروریستی آمریکا در این مدرسه، آن را لکه ننگی بر پیشانی مدعیان دروغین حقوق بشر دانست و تصریح کرد: این فاجعه دردناک، سند روشن و غیرقابل‌انکاری از توحش و جنایات استکبار جهانی به سرکردگی آمریکای جهان‌خوار و رژیم کودک‌کش صهیونیستی است.

مسئول نمایندگی ولی‌فقیه در سپاه کربلا با تاکید بر اینکه خون‌های به‌ناحق ریخته شده این کودکان مظلوم، گریبان ظالمان عالم را خواهد گرفت، خاطرنشان کرد: خون پاک و مطهر این شهدای مظلوم، بی‌تردید نقاب از چهره پلید دشمنان برمی‌دارد و مستکبرین عالم را در برابر بیداری افکار عمومی جهان رسوا خواهد کرد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، سلاح امروز جبهه حق را «آگاهی‌بخشی» خواند و یادآور شد: امروز رسالت سنگینی بر دوش همه ما قرار دارد؛ رسالتی از جنس رسالت حضرت زینب کبری (س). همان‌گونه که آن بانوی حماسه‌ساز با خطبه‌های کوبنده و جهاد تبیین خود، پرده از تزویر و حیله بنی‌امیه برداشت، ما نیز امروز موظفیم با روشنگری دقیق، توطئه‌های شوم و امپراتوری دروغ استکبار را خنثی و افشا کنیم.