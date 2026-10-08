مرمت ۵۴۳ سردهانه سنتی آب کشاورزی در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، حیدر داوودیان ظهر پنجشنبه در گفت وگو با خبرنگاران با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای تقویت زیرساخت‌های سنتی انتقال آب در مازندران اظهار کرد: در شش ماهه نخست سال ۱۴۰۵، تعداد ۵۴۳ سردهانه سنتی آب کشاورزی در نقاط مختلف استان مورد مرمت و بازسازی قرار گرفت.

وی افزود: این عملیات در ۲۰ شهرستان مازندران انجام شده و شهرستان بابل با مرمت ۸۰ سردهانه، بیشترین میزان عملیات را به خود اختصاص داده است. پس از آن، شهرستان ساری با ۷۰ سردهانه در رتبه بعدی قرار دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران ادامه داد: در شهرستان تنکابن نیز ۴۰ سردهانه سنتی مرمت و بازسازی شد و در شهرستان‌های میاندورود، قائمشهر، محمودآباد و نور نیز در هر شهرستان ۳۰ سردهانه تحت عملیات مرمت قرار گرفت.

داوودیان با بیان اینکه سردهانه‌های سنتی از عناصر مهم در سامانه‌های محلی انتقال و هدایت آب هستند، گفت: آسیب‌دیدگی این سازه‌ها می‌تواند موجب اختلال در انتقال آب به اراضی پایین‌دست و کاهش بهره‌وری شبکه‌های سنتی آبرسانی شود.

وی با اشاره به اهمیت این اقدامات در شرایط افزایش دبی رودخانه‌ها افزود: استحکام و پایداری سردهانه‌ها به‌ویژه در دوره‌های بارندگی و افزایش جریان رودخانه‌ها اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و سازه‌های بازسازی‌شده می‌توانند نقش مؤثرتری در هدایت و توزیع آب در مسیرهای مورد نیاز داشته باشند.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای مازندران تأکید کرد: مرمت سردهانه‌ها تنها بخشی از فرایند صیانت از این تأسیسات است و استمرار بهره‌برداری مطلوب از آنها نیازمند مراقبت و نگهداری مستمر است.

داوودیان خاطرنشان کرد: مشارکت و همکاری بهره‌برداران و کشاورزان در حفاظت از سردهانه‌های مرمت‌شده می‌تواند از آسیب‌های مجدد جلوگیری کرده و موجب افزایش عمر مفید این سازه‌ها شود.

مازندران به دلیل برخورداری از شبکه گسترده رودخانه‌ها و اراضی شالیزاری و کشاورزی، بخش قابل توجهی از نیاز آبی اراضی خود را از طریق سامانه‌های انتقال آب و تأسیسات محلی تأمین می‌کند و نگهداری از این زیرساخت‌ها نقش مهمی در استمرار فعالیت‌های کشاورزی استان دارد.