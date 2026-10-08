«شاهرود» قطب ۵۴ درصدی تولید پیاز در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسن غریب مجنی پیش از ظهر پنجشنبه در بازدید مزارع پیاز مرج و جیلان با اشاره به آغاز برداشت پیاز از اوایل مهرماه اظهار داشت: برداشت این محصول تا نیمه آبان‌ماه ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه در مجموع ۶۸۵ هکتار از اراضی استان سمنان به کشت پیاز اختصاص دارد، ادامه داد: سهم شهرستان شاهرود از این سطح ۳۷۰ هکتار است.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود با بیان اینکه حدود ۲۹ هزار و ۶۰۰ تن پیاز از مزارع شهرستان روانه بازار مصرف شود، توضیح داد: مناطق مزج و جیلان از مهم‌ترین مناطق تولید این محصول در شهرستان به شمار می‌روند.

غریب مجنی با بیان اینکه توسعه کشت محصولات راهبردی با عملکرد مطلوب و بازار پسندی مناسب می‌تواند به تقویت امنیت غذایی و بهبود معیشت بهره‌ برداران کمک کند، یادآور شد: استفاده از فناوری‌های نوین در مزارع پیاز با هدف افزایش بهره‌وری و مدیریت مصرف آب در دستور کار قرار گرفته است.

وی ادامه داد: بیش از ۹۵ درصد مزارع پیاز شهرستان به سیستم آبیاری تیپ مجهز هستند و رقم تجاری و بازار پسند «زرد زرگان» نیز در بخش عمده این اراضی کشت می‌شود.

مدیر جهاد کشاورزی شاهرود مدیریت تغذیه‌ای مناسب را از دیگر عوامل مؤثر در افزایش عملکرد مزارع دانست و خاطرنشان کرد: با اجرای این اقدامات، میانگین عملکرد پیاز در شهرستان شاهرود حدود ۸۰ تن در هکتار پیش‌بینی می‌شود.