تداوم هوای نسبتاً گرم قم؛ دما تا شنبه تغییر محسوسی ندارد

محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد شرایط جوی استان قم از امروز پنجشنبه تا شنبه با آسمانی صاف تا قسمتی ابری همراه خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.



وی افزود: طی امروز و فردا احتمال وقوع بارش‌های پراکنده در نقاطی از استان وجود دارد و در این مدت وزش باد نیز از پدیده‌های قابل انتظار جوی خواهد بود.



کارشناس هواشناسی قم ادامه داد: برای روز پنجشنبه آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر، وزش باد و احتمال بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.



ترابیان بیان کرد: جهت وزش باد در روز پنجشنبه غربی خواهد بود و سرعت آن بین ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی شده است و بیشینه دمای شهر قم نیز به ۳۴ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.



وی گفت: روز جمعه نیز وضعیت آسمان قم تفاوت محسوسی با روز قبل نخواهد داشت و آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با افزایش ابر در برخی ساعات، وزش باد و احتمال بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.



کارشناس هواشناسی قم افزود: باد روز جمعه از سمت غرب خواهد وزید و سرعت آن در محدوده ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت قرار می‌گیرد.



ترابیان عنوان کرد: دمای هوای شهر قم در روز جمعه بین ۲۱ تا ۳۵ درجه سانتی‌گراد در نوسان خواهد بود و تغییرات دمایی روزانه طی این بازه محسوس پیش‌بینی نمی‌شود.



وی ادامه داد: برای روز شنبه نیز آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد پیش‌بینی می‌شود و جهت باد همچنان غربی خواهد بود.



کارشناس هواشناسی قم گفت: سرعت وزش باد در روز شنبه نیز بین ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی شده و بیشینه دمای شهر قم به ۳۴ درجه و کمینه دما به ۲۰ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.



ترابیان افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، از امروز پنجشنبه تا شنبه تغییرات روزانه دما در استان محسوس نخواهد بود و روند دمایی تقریباً در محدوده فعلی باقی می‌ماند.



وی بیان کرد: در شبانه‌روز گذشته، دستجرد با ثبت کمینه دمای ۱۴.۱ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین صبحگاه استان قم را به خود اختصاص داد.



کارشناس هواشناسی قم ادامه داد: سراجه نیز با ثبت بیشینه دمای ۳۴.۹ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقطه استان در بعدازظهر روز گذشته بوده است.