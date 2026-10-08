  1. استانها
  2. قم
۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۳۷

تداوم هوای نسبتاً گرم قم؛ دما تا شنبه تغییر محسوسی ندارد

تداوم هوای نسبتاً گرم قم؛ دما تا شنبه تغییر محسوسی ندارد

قم- کارشناس هواشناسی قم از تداوم هوای نسبتاً گرم استان تا شنبه خبر داد و گفت: دمای هوا در این مدت تغییرات محسوسی نخواهد داشت.

محمدجواد ترابیان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد شرایط جوی استان قم از امروز پنجشنبه تا شنبه با آسمانی صاف تا قسمتی ابری همراه خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر و وزش باد پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: طی امروز و فردا احتمال وقوع بارش‌های پراکنده در نقاطی از استان وجود دارد و در این مدت وزش باد نیز از پدیده‌های قابل انتظار جوی خواهد بود.

کارشناس هواشناسی قم ادامه داد: برای روز پنجشنبه آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات افزایش ابر، وزش باد و احتمال بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

ترابیان بیان کرد: جهت وزش باد در روز پنجشنبه غربی خواهد بود و سرعت آن بین ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی شده است و بیشینه دمای شهر قم نیز به ۳۴ درجه سانتی‌گراد می‌رسد.

وی گفت: روز جمعه نیز وضعیت آسمان قم تفاوت محسوسی با روز قبل نخواهد داشت و آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با افزایش ابر در برخی ساعات، وزش باد و احتمال بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس هواشناسی قم افزود: باد روز جمعه از سمت غرب خواهد وزید و سرعت آن در محدوده ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت قرار می‌گیرد.

ترابیان عنوان کرد: دمای هوای شهر قم در روز جمعه بین ۲۱ تا ۳۵ درجه سانتی‌گراد در نوسان خواهد بود و تغییرات دمایی روزانه طی این بازه محسوس پیش‌بینی نمی‌شود.

وی ادامه داد: برای روز شنبه نیز آسمان استان صاف تا قسمتی ابری خواهد بود و در برخی ساعات وزش باد پیش‌بینی می‌شود و جهت باد همچنان غربی خواهد بود.

کارشناس هواشناسی قم گفت: سرعت وزش باد در روز شنبه نیز بین ۳۰ تا ۵۰ کیلومتر بر ساعت پیش‌بینی شده و بیشینه دمای شهر قم به ۳۴ درجه و کمینه دما به ۲۰ درجه سانتی‌گراد خواهد رسید.

ترابیان افزود: بر اساس پیش‌بینی‌های انجام شده، از امروز پنجشنبه تا شنبه تغییرات روزانه دما در استان محسوس نخواهد بود و روند دمایی تقریباً در محدوده فعلی باقی می‌ماند.

وی بیان کرد: در شبانه‌روز گذشته، دستجرد با ثبت کمینه دمای ۱۴.۱ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین صبحگاه استان قم را به خود اختصاص داد.

کارشناس هواشناسی قم ادامه داد: سراجه نیز با ثبت بیشینه دمای ۳۴.۹ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین نقطه استان در بعدازظهر روز گذشته بوده است.

کد مطلب 6971742

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها