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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۱

کلنگ زنی ۵۳۸واحد مسکن فراجا در سمنان؛ پروژه‌ها در ۴شهرستان اجرا می‌شود

کلنگ زنی ۵۳۸واحد مسکن فراجا در سمنان؛ پروژه‌ها در ۴شهرستان اجرا می‌شود

سمنان- معاون عمرانی استاندار سمنان از آغاز ساخت ۵۳۸ واحد مسکونی کارکنان فراجا در چهار شهرستان استان خبر داد و گفت: تأمین زیرساخت‌های آب، برق و گاز نیز در حال انجام است.

به گزارش خبرنگار مهر، فرج‌الله ایلیات ظهر پنجشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی احداث واحدهای مسکونی کارکنان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) اظهار کرد: در مجموع ۵۳۸ واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن برای کارکنان فراجا در استان سمنان احداث می‌شود.

وی ادامه داد: از مجموع واحدهای پیش‌بینی‌شده، ۳۲۰ واحد در سمنان، ۹۲ واحد در شهمیرزاد، ۹۴ واحد در شاهرود و ۳۲ واحد در گرمسار احداث خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان با بیان اینکه تأمین مسکن از دغدغه‌های مهم دولت است، توضیح داد: اجرای طرح‌های مسکن در استان با جدیت در دست پیگیری است و می‌کوشیم زیرساخت‌های مورد نیاز نیز همزمان با روند ساخت واحدها تأمین شود.

ایلیات ادامه داد: تأمین زیرساخت‌های آب، برق و گاز پروژه‌های مسکونی در دستور کار قرار دارد و این خدمات متناسب با پیشرفت عملیات اجرایی در حال اجرا و تکمیل است.

وی همچنین از افتتاح ۱۰۱ واحد منزل سازمانی در شهرستان‌های سمنان، شاهرود، بیارجمند و ایوانکی خبر داد و افزود: این واحدها با مجموع ۱۳ هزار مترمربع زیربنا و اعتباری بالغ بر ۴۵۰ میلیارد تومان احداث شده و امروز به بهره‌برداری رسید.

معاون عمرانی استاندار سمنان خاطرنشان کرد: اجرای همزمان طرح‌های مسکن کارکنان فراجا و منازل سازمانی، با هدف تأمین نیازهای سکونتی و بهبود شرایط رفاهی کارکنان انتظامی استان انجام می‌شود.

کد مطلب 6971732

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