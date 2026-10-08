به گزارش خبرنگار مهر، فرج‌الله ایلیات ظهر پنجشنبه در مراسم آغاز عملیات اجرایی احداث واحدهای مسکونی کارکنان فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا) اظهار کرد: در مجموع ۵۳۸ واحد مسکونی در قالب طرح نهضت ملی مسکن برای کارکنان فراجا در استان سمنان احداث می‌شود.

وی ادامه داد: از مجموع واحدهای پیش‌بینی‌شده، ۳۲۰ واحد در سمنان، ۹۲ واحد در شهمیرزاد، ۹۴ واحد در شاهرود و ۳۲ واحد در گرمسار احداث خواهد شد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سمنان با بیان اینکه تأمین مسکن از دغدغه‌های مهم دولت است، توضیح داد: اجرای طرح‌های مسکن در استان با جدیت در دست پیگیری است و می‌کوشیم زیرساخت‌های مورد نیاز نیز همزمان با روند ساخت واحدها تأمین شود.

ایلیات ادامه داد: تأمین زیرساخت‌های آب، برق و گاز پروژه‌های مسکونی در دستور کار قرار دارد و این خدمات متناسب با پیشرفت عملیات اجرایی در حال اجرا و تکمیل است.

وی همچنین از افتتاح ۱۰۱ واحد منزل سازمانی در شهرستان‌های سمنان، شاهرود، بیارجمند و ایوانکی خبر داد و افزود: این واحدها با مجموع ۱۳ هزار مترمربع زیربنا و اعتباری بالغ بر ۴۵۰ میلیارد تومان احداث شده و امروز به بهره‌برداری رسید.

معاون عمرانی استاندار سمنان خاطرنشان کرد: اجرای همزمان طرح‌های مسکن کارکنان فراجا و منازل سازمانی، با هدف تأمین نیازهای سکونتی و بهبود شرایط رفاهی کارکنان انتظامی استان انجام می‌شود.