ادای احترام مدیرعامل بانک مسکن به مقام شامخ سپهبد شهید پاکپور

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از به گزارش پایگاه خبری بانک مسکن، علی خورسندیان مدیرعامل بانک مسکن در دیدار با خانواده سپهبد شهید محمد پاکپور با تأکید بر اینکه امنیت و استقلال امروز ایران اسلامی، مرهون ایثارگری‌های شهداست، تصریح کرد: امروز، بار مسئولیت مدیران در برابر خون شهدا سنگین‌تر از هر زمان دیگری است؛ از این رو، باید با رویکردی جهادی در مسیر خدمت‌رسانی، به گونه‌ای عمل کنیم که شرمنده فداکاری‌های آنان نباشیم.

خورسندیان در این دیدار صمیمانه با ادای احترام به مقام شامخ شهدا و خانواده‌های آنان، «سپهبد شهید محمد پاکپور» را افتخار ملی دانست و اظهار داشت: یاد و فداکاری‌های ایشان به عنوان الگوی مقاومت، همواره در حافظه تاریخی ملت ایران باقی خواهد ماند و امیدواریم آن شهید والامقام در جوار قرب الهی با انبیا و اولیای دین محشور شوند.

مسئولیت سنگین؛ وامداری به خون شهیدان

مدیرعامل بانک مسکن با اشاره به اینکه تمام ارکان نظام و مدیران، وامدار خون پاک شهدا هستند، افزود: شهدا حق بزرگی بر گردن کشور و مردم دارند و با هر قطره خونی این عزیزان، مسئولیت ما در انجام وظایف و خدمت به مردم دوچندان شده است. ما مکلفیم با اقدامات عملی و صادقانه، گوشه‌ای از این فداکاری‌ها را جبران کنیم.

دعای خانواده شهدا، پشتوانه حرکت در مسیر خدمت

مدیرعامل بانک مسکن ضمن قدردانی ویژه از خانواده شهید و مادر گرامی شهید پاکپور، ابراز امیدواری کرد که با دعای خیر خانواده‌های صبور شهدا و همراهی ملت شریف ایران، از شرایط دشوار پیش‌رو عبور کرده و آرمان‌های بلند نظام مقدس جمهوری اسلامی و منویات مقام معظم رهبری محقق شوند.

خورسندیان در پایان با بیان اینکه خون شهدا موجب استواری و اقتدار نظام در برابر هجمه‌های دشمنان است، خاطرنشان کرد: رسالت اصلی ما در مجموعه بانک مسکن این است که در مسیر خدمت‌رسانی به گونه‌ای حرکت کنیم که در پیشگاه شهدا و خانواده‌های آنان سرافراز باشیم و بتوانیم قدردان حقیقی میراثی که برای ما به یادگار گذاشته‌اند، بمانیم.