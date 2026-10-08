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۱۶ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۲۴

نگاهی به مبانی الهیاتی و اجتماعی پویش جان فدا

نگاهی به مبانی الهیاتی و اجتماعی پویش جان فدا

نشست تخصصی «مبانی الهیاتی و اجتماعی جان‌فدا» در تهران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، نشست تخصصی «مبانی الهیاتی و اجتماعی جان‌فدا» با حضور جمعی از اساتید و صاحب‌نظران، شنبه ۱۸ مهرماه، از ساعت ۹ تا ۱۲ در حوزه هنری تهران برگزار می‌شود.

در این نشست، ابعاد معرفتی، الهیاتی، اجتماعی و تمدنی پدیده «جان‌فدا» و ظرفیت‌های ایمانی و اجتماعی آن برای شکل‌دهی به گفتمانی پویا در مسیر تمدن نوین اسلامی بررسی خواهد شد.

حجج‌الاسلام محمد قمی، روح‌الله حریزاوی، مجتبی عرب، محمد امیری‌طیبی و حسن قانع و همچنین آقایان عظیم ابراهیم‌پور، سیدحسین شهرستانی، سجاد صفارهرندی، مهران کریمی و آرش مقدم از جمله اساتید و صاحب‌نظران حاضر در این نشست هستند.

این نشست با هدف صورت‌بندی معرفتی و تحلیل الهیاتی پدیده «جان‌فدا» و تبیین ابعاد تاریخی، اجتماعی و تمدنی آن برگزار می‌شود.

کد مطلب 6971733
سیده فاطمه سادات کیایی

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